Mirtha Legrand mostró su edad en vivo… ¡y no se dio cuenta!

Mirtha, con la tapa de Noticias en la mano, esta tarde en su programa. (Captura TV)

Si hay algo que siempre intentó Mirtha Legrand a lo largo del tiempo es que no se conozca su edad. Por pura coquetería, la diva nunca confirmó el año en el que nació. Pero esta tarde, en uno de sus almuerzos desde Mar del Plata, la emoción de la conductora la hizo flaquear en su histórica “obsesión”.

Resulta que la revista Noticias le rindió un homenaje en su última edición. Y feliz por eso, la diva mostró en cámara la portada, que la tiene a ella como protagonista. El detalle es que el título de la tapa era: “Fórmula Mirtha para llegar increíble a los 90 (los cumplirá el 23 de febrero)”.

“Yo muestro esto porque estoy orgullosa de esta nota, quiero que sepan”, explicó luego Legrand, siempre con la revista en la mano. “El fenómeno Mirtha, diálogo exclusivo”, siguió. Y entonces estuvo a punto hasta de decir ella misma su edad: “Es la única conductora en el mundo que llega a los…”, leyó, e hizo una pausa. “¡No puedo, no me sale, no me sale!”, sentenció. “Es un número redondo que lo odio… ¡lo detesto!”, explicó unos minutos después, cuando sus invitados le insistieron a que por primera vez revele su edad.

Pero hay algo para lo que no tuvo problemas la diva. Y fue para contar sus secretos para mantenerse vigente. Con una sonrisa inocultable, leyó lo que la publicación escribió sobre ella: “Decálogo del bienestar Legrand. Su lema es ‘hay que ser gánico, tener ganas de distintas cosas, disfrutar de todo y encontrarle algo positivo a cada situación de la vida’. Ejercita el cerebro con crucigramas y pone a prueba a diario su memoria. Si no recuerda algo, insiste asociando ideas hasta que lo logra. Estar informada es su obsesión”. Una Mirtha auténtica.

La tapa de la revista Noticias, con Mirtha como protagonista.



Fuente: clarin.com