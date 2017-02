Un afortunado ya tiene la Nintendo Switch y por primera vez podemos ver la interfaz en todo su esplendor

Raúl Álvarez – @Lohar

Aún faltan poco más de dos semanas para que la Nintendo Switch haga su arribo a las tiendas y a los usuarios que la reservaron. Sin embargo, hoy las redes sociales han explotado debido a que un usuario dice tener en su poder una Switch, ya que supuestamente la tienda donde la adquirió se equivocó y la envió antes de tiempo.

Todo empezó en este hilo dentro de los foros de NeoGAF, donde el usuario ‘hiphoptherobot’ subió fotos de la caja y el empaquetado, lo que derivó en dudas dentro de los usuarios. Para dar mayor certeza, esta persona no se conformó con las fotos y por ello se lanzó a hacer un vídeo, en el cual podemos ver por primera vez la interfaz de la consola y otros detalles que se ha estado guardando Nintendo.

Como podemos ver, finalmente tenemos un acercamiento a los menús, la distribución de las opciones y configuración general de la Nintendo Switch, algo que ni la misma compañía ha mostrado en los diversos eventos donde se ha limitado a presentar los juegos. Respecto a la interfaz no hay ninguna sorpresa, salvo la misteriosa configuración de Amiibos, ya que se mantiene mucha de la estética que vimos en la Wii U, así como los sonidos y colores.

‘hiphoptherobot’ ha explicado que recibió la consola por equivocación y se siente afortunado, sin embargo no ha podido probarla debido a que aún no tiene juegos, por lo que sólo ha podido recorrer todos los menús y configuraciones del sistema. También menciona que no ha querido conectase a la eShop para evitar problemas con Nintendo.

Por otro lado, ‘hiphoptherobot’ no es el único que dice tener en sus manos una Switch, sino que otros también aseguran que la han recibido, e incluso han subido fotos. Lo que es un hecho, es que hasta el momento no se sabe de dónde son o qué tienda fue la responsable de estos envíos, pero esto apunta a que veremos más información antes de su lanzamiento el 3 de marzo.

Vía | WWG

