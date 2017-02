"Vamos a borrar esa imagen pobre que dejamos"

Lunari, técnico de Blooming, es consciente de las falencias que tuvo su equipo en la derrota ante Guabirá (2-0). El DT argentino dijo que busca una levantada ante Wilstermann.

El técnico argentina suma una victoria y dos derrotas dirigiendo en la academia cruceña. Foto: Clovis de la Jaille

Ricardo Lunari, técnico de Blooming, admitió que vio a un Blooming débil en la derrota ante Guabirá (2-0), el domingo en el estadio Gilberto Parada de Montero. El DT argentino sostuvo que para el duelo ante Wilstermann tiene la misión de conseguir un buen resultado jugando bien para “borrar la pobre imagen” que dejaron ante los azucareros.

“Tenemos que mostrar otra imagen. Lo que mostramos el segundo tiempo (ante Guabirá) no me gustó, se vio un equipo que buscaba pero sin la fuerza y las ganas que se necesitaba ese momento. Eso me deja preocupado”, sostuvo Lunari este martes en conferencia de prensa. La academia cruceña solo consiguió tres unidades, en tres fechas disputadas.

Lunari afirmó que esta semana hará énfasis en el aspecto anímico y argumentó que el estado anímico en un equipo es clave para cosechar victorias. “La actitud es fundamental”, resaltó el DT.

Sin embargo, el entrenador de la academia dijo que quiere su revancha ante Wilstermann que llega de ganar a Sport Boys (3-1). “Nos vamos a enfrentar a un equipo que se reforzó bien. Nosotros lo vemos este partido como una oportunidad para recuperaros“, sostuvo Lunari.

