﻿Denuncian “ilegalidad” en las elecciones de atletismo

UNO DE LOS MOMENTOS DE CONFLICTO ENTRE ATLETAS Y DIRIGENTES DEL ATLETISMO.  BENJAMÍN JAMES

Atletas y entrenadores de la Asociación Municipal de Cercado (AMAC) realizaron ayer protestas e indicaron que las elecciones realizadas por la Asociación Departamental (ADAC), del 15 de este mes, “fueron irregulares” y que se “vulneraron varios Estatutos”.

La olimpista Rosmery Quispe, la atleta Salomé Mendoza y el entrenador del valluno Bruno Rojas fueron algunos de los actores que denunciaron “hechos irregulares” en los comicios de la pasada semana, justo cuando se realizaba el Grand Prix Sudamericano, en Santa Cruz.

Asimismo, el titular de la AMAC, César Condori, expresó que en “ningún momento” se realizó la convocatoria para conformar el comité electoral y que hicieron el proceso eleccionario “entre gallos de medianoche”.

“Las Asociaciones Municipales de Cercado, Tiquipaya y Cliza queremos hacer conocer las irregularidades que hubo en las elecciones de la Departamental de Atletismo. No se convocó a la asamblea para conformar el comité electoral. No se publicó la convocatoria y así eligieron al directorio”.

Condori relató que las municipales solicitaron la invalidación del acto eleccionario porque se “vulneraron estatutos y reglamentos”. “Se está convocando a una asamblea extraordinaria para hoy en la que se tendrá la participación de clubes y atletas”.

La atleta Mendoza y la olimpista Quispe indicaron que el directorio que fue reelecto “no apoyó de ninguna manera” a los deportistas y lo que está haciendo es “dañarlos” de gran manera.

“Somos perjudicados los deportistas. No nos toman en cuenta. Exigen y no nos dan nada y eso que muchas veces representamos a Cochabamba y al país. Estamos molestos con la ADAC, no ha hecho nada por nosotros”, sostuvo Quispe, que compitió en la prueba de maratón en Río de Janeiro 2016.

“El Presidente no hace nada por los atletas. No te da el lugar que mereces. Cochabamba posee tantos atletas y no tenemos apoyo. Estas personas quieren quedarse años”, expresó Mendoza.

El entrenador de Bruno Rojas, Luis Daniel Valenzuela, se sumó a la protesta e indicó que hace varios años “el apoyo a los deportistas ha bajado”.

Por su parte, el titular reelecto de la Departamental, Pablo Vera, afirmó que las elecciones “fueron legales” y de acuerdo con los “reglamentos y estatutos”.

“Las municipales tienen derechos y obligaciones. La convocatoria se realizó, se conformó el comité electoral. En este caso, cada Asociación tiene que cancelar una membresía, la cual avala para estar vigente y votar. Cercado, Tiquipaya y Cliza no se afiliaron porque deben de tres gestiones. Al no tener al día sus cuotas, no pueden participar de las elecciones”.

Asimismo, expresó que las votaciones no se pueden anular porque se cumplió con “lo establecido” y que los que reclaman “no quieren que el atletismo mejore”.

“Los que están reclamando no tienen ni una marca que esté cerca de un Sudamericano. Quieren que se les dé todo, pero saben que no hay recursos”.

Fuente: opinion.com.bo