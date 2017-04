10 estrellas que fracasaron cuando intentaron cantar en español (+ Video)

a

Esta semana el mundo se detuvo con la sorpresiva colaboración de Justin Bieber para un remix del éxito del momento: Despacito. ¿Lo particular?, es escuchar al ídolo canadiense en el tema de Lusi Fonsi decir “pasito a pasito, suave suavecito” en un español que hace reír a muchos, mientras que otros aplauden el gran esfuerzo de Bieber en hacerlo.

Varias han sido las estrellas que han decidido cantar en nuestra lengua de una manera óptima: Christina Aguilera, Beyoncé, Selena Gómez, Laura Pausini. No obstante, también hay catastróficos casos en los que el intento ha sido fallido…

Acá, 10 de esos:

10. La pasión de Nelly Furtado por cantar en español comenzó en el 2002 con Fotografía junto a Juanes; luego en 2006, en No Hay Igual con Calle 13, hasta que en 2009 lanzó un disco completo en el idioma.

Aunque admiramos cómo mejoró, tenemos que reconocer que su inicio no fue del todo fluido.

9. Solo Otra Vez, de Celine Dion fue suficiente para que no queramos escucharla más cantando en español.

8. Las boybands de los 90s quisieron retribuirle algo de cariño a sus fans latinas, entonce tuvimos cosas como Yo Te Voy a Amar de NSYNC y esto: Nunca te Haré Llorar de Backstreet Boys.

7. En el 1997, Robbie Williams hizo que deseáramos que nos viniera a buscar con demonio cuando estrenó el tema Ángel.

6. En el 2013, Laura Pausini no se la puso fácil a Kylie Minogue cuando la puso a cantar “Y será quizás incomprensible pero no seré como querías tú, no seré inevitablemente todo lo que piensas tú” en el tema Limpio, para el cual trabajaron.

5. Mariah Carey siempre se ha encargado de llevar al frente su herencia latina por parte de su abuelo venezolano. Sin embargo, parece que la facilidad para el español ni vino en sus genes.

4. Un clásico infaltable: Cama de Rosas, de Bon Jovi.

3. Cuando se dice que Michael Jackson lo hizo todo, eso también incluye esta versión en español de I Just Can’t Stop Loving You, que dejó mucho de desear.

2. Gracias ABBA, pero era totalmente innecesaria esta Reina del Baile, la versión en español de Dancing Queen.

1. Debemos confesar que nuestros oídos tuvieron una recaída cuando volvimos a escuchar Girlfriend de Avril Lavigne en español.

Merece el primer lugar de esta lista, y con honores.

Fuente: eonline.com