Anne Hathaway se arrepiente de haber sido machista en el pasado

La oscarizada actriz confesó algo que molestaría mucho a Emma Watson.

Anne Hathaway tiene una de las carreras más exitosas de Hollywood, y ha interpretado tantos papeles tan diferentes que es casi imposible encontrar a alguien que no la adore. Sin embargo, eso no quiere decir que la eterna Princesa de Genovia no se equivoque.

Así mismo lo confesó recientemente la propia Anne en Popcorn With Peter Travers de ABC, donde reveló que se siente culpable por su propio comportamiento hacia las mujeres en Hollywood, especialmente hacia las que se desempeñan como directoras.

Ver directoras de películas es toda una rareza en Hollywood. Para nadie es un secreto que las mujeres reciben menos oportunidades de dirigir grandes éxitos de taquilla. Y, como la misma Hathaway revela, las directoras inclusive encuentran resistencia de las actrices de sus propios elencos, quienes no están acostumbradas a aceptar a mujeres como voces de autoridad.

En 2011 Anne trabajó con Lone Scherfig en la cinta titulada One Day, y si no te suena familiar es porque la película no fue bien recibida por la crítica, ni comercialmente. Hathaway no culpa a Scherfig por la falta de reconocimiento de este trabajo, pero ahora admite que no confió en la directora como debió hacerlo, y cree que su incomodidad se debió a sus prejuicios ocultos hacia las mujeres.

“Realmente me arrepiento de no haber confiado en ella. Hasta el día de hoy me asusta que la razón haya sido porque es mujer. Es tan difícil de admitir. Espero que la gente entienda que es difícil de admitir. Me da mucho miedo haberla tratado con misoginia internalizada. Me asusta que no le di todo lo que necesitaba o que yo he debido de dar, porque lo resistía en algún punto”, dijo Hathaway.

Y continuó confesando, “es algo en lo que he pensado mucho, en cómo juzgué guiones de películas dirigidas por mujeres. En el pasado, si veía que era la primera película que dirigía una mujer, a veces me concentraba en qué estaba mal con el guión. Y cuando veía una primera película dirigida por un hombre, ponía atención en qué estaba bien. Solía pensar en a dónde podría llegar él con el próximo y en dónde había fallado ella”.

Por suerte, la estrellas de The Devil Wears Prada ya está consiente de su error y asegura, “Solo puedo reconocer lo que he hecho y que no quiero hacerlo más”.

Fuente: eonline.com