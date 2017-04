Aumentar-las-compras-online-es-el-gran-reto-del-retail-en-Bolivia

En 2016 abarcaron 0,08% del total de Ventas de $us 8.300 Millones.

Mercado. La mala conexión móvil, sitios web que no son adaptados a los smartphone y la desconfianza por comprar desde un dispositivo son algunas de las barreras para expandir este rubro.

Ref. Fotografia: Rubro. Las empresas tienen el reto de ofrecer canales digitales para facilitar las compras online entre los usuarios.

A pesar de que la penetración del smartphone es bastante elevada en la región, este dispositivo aún representa el canal con menos compras online, por detrás de las tablet y computadoras, así lo señalan los datos de la empresa Euromonitor International. En ese sentido, el sector de retailer que se encuentra en expansión está buscando desarrollar estrategias digitales para llegar a un público cada vez más conectado tecnológicamente.

Según los datos de Euromonitor los retailers en Latinoamérica movieron $us 862.000 millones en 2016 y se prevé que este año se alcance a los $us 904.000 millones. De este monto Bolivia tiene una participación de $us 8.300 millones en 2016 y esta gestión se prevé llegar a los $us 9.000 millones. Asimismo, solo 2,9% del valor total se vendió a través de internet en Latinoamérica y apenas el ínfimo porcentaje de 0,08% en Bolivia.

Un sector en expansión. En el marco del Foro Internacional de Retail, organizado por la Cámara de Industria, Comercio y Turismo, Andrés Chehtman, analista de investigación de Euromonitor International, indicó que los principales obstáculos para desarrollar las compras online a través de los smartphones en la región son: la desconfianza de los usuarios en la conexión móvil a comparación de la banda ancha fija, muchos de los sitios web de las empresas no están adaptados para dispositivos móviles y la falta de costumbre de los consumidores para comprar a través de su celular.

En este sentido, Chehtman señala que en Bolivia la situación es aún peor, aunque hay muestras de que se está yendo hacía un camino correcto; solo existen alrededor de 200.000 tarjetas de créditos que posibilitan las compras online, pero ya existen avances de algunas entidades financieras que han lazando tarjetas especiales para comprar en internet. También hace notar la pobre infraestructura tecnológica del país, pero al mismo tiempo hay una fuerte penetración de los teléfonos móviles que cubren un 90% de la población y alrededor de un 50% de los hogares bolivianos cuentan con conexión a internet.

“Los referentes internacionales empujan las ventas online a través de la expansión digital, un ejemplo es Target Corporation, Walmart, Amazon que da la posibilidad de que las personas que no tienen tarjetas también compren. A pesar de la fuerte penetración del smartphone por encima de la laptop o tablet, se lo utiliza más para buscar que para comprar, entonces cuando los retailer se deciden por entrar al mundo digital tienen que pensar en los smartphones porque su potencial es mucho mayor”, explicó Chehtman.

Desaceleración afecta hábitos de consumo. En este marco, el analista de Euromonitor comenta que la actual desaceleración en las economías de América Latina hizo cambiar algunos hábitos de consumo entre los usuarios, por ello considera que las empresas deben optar por un canal moderno para llegar a los clientes, adaptándose mejor a esta coyuntura.

“El canal moderno (plataformas digitales) tiene más ventaja, porque se puede adaptar mejor a la desaceleración. Los retailer están comenzando a buscar al consumidor con nuevas estrategias”, dijo Chehtman.

Alberto Serrentino, director de la consultora internacional Varese Retail & Strategy, comentó que un factor fundamental en la transformación digital en las empresas de retail es cómo cambiar la relación de la marca y el cliente, por ello afirma que el reto es transmitir la experiencia de una compra en una tienda a la compra online.

“Todo el proceso de transformación no empieza por la tecnología, sino por los fundamentos que permiten a la marca relacionarse de manera distinta con sus clientes. Nosotros no vamos a las tiendas solo por necesidad sino por placer, porque el ambiente es estimulante, entonces la transformación digital es algo necesario para el futuro del negocio pero hay que hacerlo siempre mirando a la gente”, dijo Serrentino.

Leonardo Salvatierra, presidente de la Asociación de Cadenas de Farmacias (ACAF), informó que su sector está buscando implementar nuevas plataformas de compra de los productos de forma que se haga más rápido. Aunque agregó que aún falta confianza del consumidor para que esto tenga relativo éxito.

“El retail en Bolivia se encuentra en proceso de expansión, estamos tratando de implementar sistemas tecnológicos para hacer más rápidas las compras. En cuestión de e-Commerce estamos atrasados pero es cuestión de tiempo para que explote, ya hay varios medios de pagos”, expresó Salvatierra a tiempo de añadir que Farmacias Chávez lanzará su nueva plataforma web en 20 días, que también incluirá la versión móvil.

Aún falta más confianza. Según Karen Heredia, CEO de Sinapsis Digital, consultada en la revista institucional de Cainco, los cambios en nuestro medio se dan de manera cauta porque aún la cultura no confía por completo en la tecnología, pero asegura que ya se inició el camino a seguir.

También informa que de acuerdo a un estudio de Captura Consulting en 2015, del total de los encuestados un 53% afirmó haber usado internet los últimos siete días. Sin embargo, solo un 5% realiza alguna compra a través de internet, mientras que un 38% busca información sobre algún producto, además que de estas consultas solo un 9% han sido contestadas por las empresas.

“Está en construcción (la cultura digital del boliviano) y representa un mundo de oportunidades, son más de 6 millones de conexiones a internet en el país, más de 4 millones de usuarios registrados en Facebook.

Existe mucha demanda de información, el ritmo del cambio tecnológico está acelerándose. Las marcas o negocios deben analizar en qué paso están y construir una personalidad digital antes de implementar cualquier estrategia de marketing digital”, explicó Heredia.

Tecnología

Las nueve tendencias de transformación digital del retail

1 Omnicanalidad. Concepto más importante en la actualidad en el mundo del retail, ya que es la vía que el consumidor aproveche todos los canales existentes para comprar cuando, donde y como le interese.

2 Mcommerce. Los usuarios pasan más tiempo en sus smartphone y tablets, este hecho está transformado el mundo del comercio, que ha pasado de considerar a los dispositivos móviles en un aliado de las tiendas.

3 Click&Mortar y Click&Collect. La compra online y la recogida de los productos por parte de sus clientes en una tienda es una tendencia clara.

4 Big Data y Fast Data. La captura, integración y análisis de los datos se realiza con independencia del canal físico u online en el que originan con el objetivo de tener un mayor conocimiento de los hábitos y gustos del usuario.

5 Internet de las cosas. Los wearables (conjunto de aparatos que se incorporan en alguna parte de nuestro cuerpo interactuando con el usuario) también puede facilitar los pagos.

6 Retail as a Service. Puede gestionar de forma flexible los picos de tráfico en campañas comerciales, ofrecer soluciones personalizadas o facilitar el crecimiento con costes mínimos.

7 Redes Sociales. Dejan de ser heramientas de marketing para tener presencia a largo de toda la cadena de valor.

8 Tecnología para supermercados Virtuales. Pulsadores en el hogar, soluciones de realidad virtual, beacons o etiquetas RFID están cada vez más presentes extendiendo las compras en cualquier espacio.

9 Automización y Personalización. La integración de las tecnologías permite introducir mejoras en la experiencia de cliente, ofertas más personalizadas. Todo ayuda a los retailer a potenciar su marca, acercarse a los clientes y anticiparse a sus necesidades.

EL DIA / Santa Cruz