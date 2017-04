Bolivia afronta seis arbitrajes por más de $us 800 millones

ARBITRAJES INTERNACIONALES PENDIENTES | Los Tiempos

La administración del presidente Evo Morales inició, en 2006, una serie de procesos de nacionalización y reversión de las empresas y áreas en favor del Estado lo que generó la instalación de procesos arbitrales en tribunales internacionales por parte de las compañías afectadas para solicitar la indemnización, al ver afectados sus intereses. A la fecha, Bolivia enfrenta seis arbitrajes por más de 800 millones de dólares, cuatro que están activos y dos en suspenso.

Caso Glencore

Entre 2007, 2010 y 2012, el Gobierno de Evo Morales expropió el Complejo Metalúrgico Vinto, la Planta de Antimonio Vinto y el centro minero de estaño de Colquiri. En agosto de 2016, se notifica al país sobre un proceso. Ese mismo mes, el Estado boliviano presentó su respuesta.

La Corte Permanente de Arbitraje (CPA) ya definió al árbitro presidente pese a que no se constituyó el tribunal, pero una vez instituido se prevé el desarrollo de la primera audiencia procesal, en la que se definirá el calendario de las actuaciones procesales.

Caso South American Silver

Esta demanda se instauró por la reversión de 10 concesiones mineras a Mallku Khota. Dentro de las actuaciones, entre el 11 y 21 de julio de 2016, se llevó a cabo la audiencia de méritos en la ciudad de Washington. El 31 de octubre pasado, de manera simultánea, las partes presentaron sus Escritos Post-Audiencia.

El 16 de febrero de 2017, el Tribunal Arbitral declaró cerradas las audiencias del procedimiento arbitral. Actualmente, se está a la espera de la emisión del laudo fina.

Caso Abertis Infraestructura S.A.

Presentó su notificación de arbitraje el 5 de mayo de 2011 ante la Corte Permanente de Arbitraje (CPA). Según datos de la Procuraduría General del Estado (PGE), el 1 de marzo de 2017, se realizó la presentación de certificaciones sobre costos y se está a la espera de la emisión de laudo arbitral respectivo.

Caso Air BP

El 1 de mayo de 2009, el Gobierno nacionalizó Air BP (British Petroleum) Bolivia, propietaria de 12 estaciones de servicio de venta de jet fuel en los aeropuertos de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, Beni y Pando, que tuvo a su cargo desde diciembre de 2000.

Ante esa decisión, la compañía presentó la notificación de arbitraje el 17 de agosto de 2010, pero el caso está suspendido.

Caso Jindal Steel

Este es un arbitraje comercial-contractual entre la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) y Jindal Steel Bolivia (JSB). La Corte de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio Internacional de París (ICC) dispuso el 6 de agosto de 2014 el pago de 22,5 millones de dólares: 18 millones de dólares por la ejecución de las garantías y 4,5 millones de dólares de intereses. Posteriormente, inició una nueva demanda por la ejecución de una segunda boleta de garantía de 18 millones de dólares.

Según la Procuraduría, en 2016, la Empresa Siderúrgica Mutún y Jindal mantuvieron acercamientos amistosos, motivo por el cual el procedimiento arbitral estuvo temporalmente suspendido.

Dilatación en caso Quibórax

Otra demanda que se encuentra en suspenso es la interpuesta por Quiborax y Non Metallic, a raíz de la revocatoria de sus concesiones mineras en el país mediante Decreto Supremo 27489 de julio de 2004.

El 16 de septiembre de 2015, el Tribunal Arbitral emitió un Laudo final e instruye a Bolivia el pago de una indemnización por un monto de 48.619.578 dólares, más intereses.

El 21 de septiembre de 2015, el Estado boliviano presentó, una “Solicitud de Anulación del Laudo Arbitral”. El 21 de febrero de 2017, el Tribunal de Anulación dio la razón a Bolivia para mantener suspendida la ejecución del Laudo hasta la conclusión del procedimiento de anulación. Quiborax y Non Metallic Minerals presentaron su Contra Memoria de Anulación el 27 de febrero de este año. Bolivia presentó su Réplica de Anulación el 28 de abril; Quiborax y Non Metallic Minerals presentarán su Dúplica de Anulación el 27 de junio de 2017.

CASO ELFEC-COMTECO

A siete años de la “estatización”, la Cooperativa de Telecomunicaciones Cochabamba (Comteco) interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto Supremo 1178 del 29 de marzo de 2012 ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), debido a que hasta ahora el Estado no la indemnizó por la expropiación del 52 por ciento de las acciones de Elfec.

Según el procurador departamental en Cochabamba, Juan De la Cruz Vargas, el caso es supervisado desde la instancia que dirige, pero se deben esperar los resultados de los procesos para definir el pago de las acciones.

Las empresas Trabajadores Luz y Fuerza SA y Cochabambina de Electricidad SA, que dieron origen a Soelbo SA, encargada de la venta de acciones de Elfec a Comteco, fueron creadas por el bufete Mossack Fonseca (MF & Co), del escándalo de los papeles de Panamá, según escrituras a las que accedió este medio.

¿Cuánto favorecieron a la economía del país las nacionalizaciones que se realizaron desde 2016?. Archivo

LO QUE LA GENTE OPINA SOBRE EL TEMA

“De ningún modo mejoró la vida del ciudadano”

RENATO CÁCERES

Yo pienso que la nacionalización de ningún modo mejoró la vida del ciudadano común, creo que los políticos son los únicos beneficiados con ese proceso; yo soy un profesional que trabaja por sí mismo, pero no ejerciendo mi carrera. Tuve que buscar mi propio negocio y hasta ahora, gracias a Dios, me va bien, pero en nada me ha favorecido la supuesta nacionalización. Repito, eso beneficia sólo a los políticos de turno y a sus familias.

“En hidrocarburos sólo hubo una renegociación”

FRANZ REYNALDO REA

En el caso de los hidrocarburos, no ha existido ninguna nacionalización, sólo una renegociacion de los contratos a favor del Estado, en base a una ley que ya estaba aprobada antes del ingreso de Evo al Gobierno. Ahora más que nunca son mas dependientes de los precios internacionales, lo que explica la subida y bajada del Producto Interno Bruto (PIB).

“Debemos tener en cuenta tres cosas”

EDGAR GONZALES

Debemos tener en cuenta, tres cosas fundamentales: que el gas se estaba explotando cuando ingresó Evo como presidente, no tuvo que buscar ni perforar un solo pozo; los precios en el mercado estaban en su punto más alto en el momento de la nacionalización, y los gasoductos estaban tendidos exportándose.

“Hay un mejor desarrollo en el país”

ELIAS CÁCERES

Sí, carreteras, obras de alcantarillado, puentes, agua potable, desde que se ha nacionalizado las empresas grandes, hay un mejor desarrollo del país y las ganancias se quedan en Bolivia, sólo que deberían botar a las empresas chinas y optar por las empresas bolivianas para que esas ganancias se queden aquí y no se los lleven los extranjeros, esa es mi opinión.

“Tuvo resultados como los bonos”

APOLINAR PAYE MARCANI

Tuvo resultados como los bonos Juana Azurduy para las mujeres, Juancito Pinto para los niños y otros bonos. Claro que falta más la salud universal, infraestructuras viales; no sólo de parte del Gobierno sino también de las gobernaciones y alcaldías.

LOS TIEMPOS / Wilson Aguilar