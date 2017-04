Bolivia pide a Chile cumplir el derecho internacional y devolver a detenidos en la frontera

El ministro de Justicia, Héctor Arce, recordó que en casos similares Bolivia procedió según lo dispone el derecho internacional. La Corte Suprema de Justicia de Chile fallará hoy sobre un recurso de amparo presentado por el gobierno boliviano.

El ministro Héctor Arce durante la conferencia de prensa que ofreció en Santa Cruz: Foto: Captura de pantalla de Bolivia TV

Bolivia demandó a Chile actuar en función del derecho internacional y liberar a los nueve bolivianos detenidos el 19 de marzo en la frontera, cuando realizaban actividades de lucha contra el contrabando.

Lo hizo horas antes de que la Corte Suprema de Justicia de ese país decida sobre un recurso de amparo presentado por el gobierno boliviano en este caso, reclamando la liberación de los funcionarios, dos militares y siete operadores de la Aduana Nacional.

“Vemos con extrema preocupación esta situación…Aguardamos que la justicia chilena, que las autoridades chilenas, actúen en función a los principios del derecho internacional aplicables en este caso, a las normas del derecho internacional aplicables en este caso, y restituyan de manera inmediata a las personas que están injustamente detenidas y procesadas”, declaró el ministro de Justicia, Héctor Arce, en conferencia de prensa realizada en Santa Cruz.

Recordó que Bolivia liberó en anteriores oportunidades a ciudadanos chilenos detenidos en las mismas circunstancias, por lo que dijo que en este caso corresponde aplicar la reciprocidad, reconocida por el derecho internacional.

Contó que el 4 de agosto de 2016 un ciudadano chileno que ingresó ilegalmente a territorio boliviano para tomar fotografías de la zona donde se encuentran los manantiales del Silala, fue devuelto a su país “como muestra de cortesía diplomática y de vocación de paz”.

Dijo que 14 días después, el 28 de agosto de ese mismo año, dos miembros de Carabineros de Chile fueron detenidos cuando ingresaron a Bolivia en medio de sus labores de lucha contra el narcotráfico, tras lo cual también fueron liberados y devueltos a su país.

Precisó que en este caso, al igual que ocurrió con los dos militares bolivianos capturados el 19 de marzo, los uniformados chilenos portaban sus armas de reglamento.

“Esta situación aparentemente no ha merecido la reciprocidad que debería tener, al no haber actuado el Estado chileno, y no actuar hasta el día de hoy de la misma manera, con funcionarios bolivianos que se encontraban cumpliendo su deber, luchando contra un delito transnacional como es el contrabando”, observó Arce.

La Razón Digital / Baldwin Montero / La Paz