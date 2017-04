Cámara de la Construcción: “Las empresas extranjeras abusan de los trabajadores bolivianos”

El Bunker

21/04/2017

El presidente de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz), Rodrigo Crespo en el programa radial El Bunker manifestó que en Bolivia no existe soberanía, por lo que las empresas extranjeras abusan de los trabajadores bolivianos. “Las empresas extranjeras abusan de los trabajadores bolivianos, no tenemos soberanía en nuestro país, y si no la tenemos aquí, no la tenemos en ningún lado”.

Crespo, indicó que el sector tiene mucha capacidad y experiencia por lo que piden al Gobierno apoyarlos y hacerlos parte de los megaproyectos del país, que en su mayoría son dirigidos por empresas internacionales. “Estamos sufriendo las empresas constructoras, las licitaciones que se dieron han sido dirigidas a empresas internacionales y tienen muchos factores en contra del constructor boliviano”.

“Vamos a seguir viendo pasar todos los megaproyectos, que lo podríamos hacer nosotros, tenemos la capacidad y la experiencia para llevarlos a cabo. Nosotros deberíamos buscar los contactos para una sociedad con extranjeros, y no que vengan ellos a ser los dueños de nuestro país y que vengan a ver si nos dan o no trabajo, no está siendo justa la situación”, agregó Crespo.

Además, solicitó al Gobierno garantías físicas para que el sector pueda participar de las licitaciones. “El tema de las garantías es muy delicado, los constructores bolivianos necesitamos tener garantías físicas para poder presentarnos, alrededor de un 27% es lo que se tiene que presentar sobre garantías, es imposible poder participar”, detalló el ejecutivo.

Según Crespo la construcción es el “puntal” del país y Santa Cruz es el líder en el rubro. “Santa Cruz sigue siendo y será el referente de la construcción, a nivel Bolivia seguimos siendo un porcentaje muy importante del Producto Interno Bruto”.