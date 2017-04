Caso taladros: Drillmec se hizo del contrato con YPFB a pesar de cometer más de 10 vicios de nulidad

El informe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos revela que el Comité de Licitación incrementó en $us 60 millones el precio referencial de la segunda convocatoria en relación a la primera, y que la compañía utilizó durante el proceso de contratación cuatro diferentes nombres y costeó el viaje a Estados Unidos de dos funcionarios.

Taladros de Drillmec. Foto: Drillmec

La Paz, 24 abril (ANF).- La empresa italiana Drillmec, se adjudicó el contrato para la venta de tres taladros por $us 148 millones con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), a pesar de haber cometido más de 10 vicios de nulidad en el proceso de contratación, según detalla el informe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos. Utilizó cuatro nombres distintos y costeó el viaje de dos funcionarios, antes de concretar el negocio.

El informe hecho público por el senador Óscar Ortiz (UD) en su calidad de denunciante señala que el proceso denominado “Adquisición de tres equipos de perforación” está plagado de vicios de nulidad y actos poco transparentes. Hasta la fecha, 15 funcionarios de YPFB y un particular fueron denunciados ante la Fiscalía por cometer presuntas irregularidades en el proceso de contratación.

La primera convocatoria para la adquisición de los tres taladros contempló como precio referencial el monto de $us 117,7 millones, establecido en el Documento Base de Contratación (DBC), pero fue declarada desierta porque las empresas en carrera no cumplieron con las especificaciones técnicas. Sin embargo la segunda convocatoria subió el precio referencial a $us 165,4 millones a pesar de haber eliminado ítems por más de $us 12 millones contemplados en la primera versión.

El resultado de la adjudicación concluyó con la adjudicación a la empresa Drillmec SPA y YPFB, habiéndose firmado el contrato el 7 de diciembre de 2016 por un valor de $us 148,8 millones.

Mediante resolución del directorio de YPFB, 47/2016, se autorizó el proceso de contratación de referencia y en su artículo segundo indica: “el presidente ejecutivo de YPFB queda encargado de la ejecución y cumplimiento de la presente resolución, en el marco de la normativa vigente”.

Guillermo Achá designó al gerente de Perforaciones, David Pérez, como el líder del equipo para trabajar en el proyecto de adquisición de los tres equipos, quien a su vez designó al director de Operaciones, José Marco Rejas y a Bigmark Serrano, como evaluadores del proceso.

Vicios de nulidad

Entre las observaciones legales y administrativas a la propuesta de la empresa adjudicada Drillmec SPA, se cita la falta de presentación e inexistencia del documento de constitución por parte de la italiana. El DBC establecía como requisito la escritura pública de constitución de la empresa o su equivalente en el país de origen, lo cual fue modificado mediante enmienda número tres a “fotocopia simple” del documento.

Sin embargo, la empresa en lugar de presentar el documento de constitución entregó una copia simple de los estatutos de la empresa. “El personal de la Unidad Jurídica del Comité de Licitación (…) en relación a la presentación del documento de constitución establece la supuesta existencia de un error subsanable y solicita a la empresa presentar el documento por el cual se designa al señor Claudio Cicognani como presidente del Consejo de Administración de la compañía con su respectiva traducción.

Drillmec presentó entonces una nota con cite Houston, 14 de octubre 2016 con el logo Drillmec Drilling Technologies y el suscribiente es Diego Bergonzi en representación de Drillmec SPA, pero lleva el sello de Drillmec INC. El Comité de Licitación da por cumplido el requisito.

Las observaciones de Transparencia no sólo se centran en la falta del documento de constitución de la empresa, sino también en el uso de cuatro nombres distintos que utilizó la compañía, como: Drillmec SPA, Drillmec Inc, Drillmec Drilling Technología y Drillmec Inc Drilling Technologies, lo cual ha generado “incertidumbre y confusión porque no existe el documento de constitución de la empresa en el proceso, razón por la que no se tiene certeza quién o cuál de las empresas ha presentado la propuesta”.

Según el informe, el Comité de Licitación tenía la obligación de evaluar los documentos del proponente y exigir que el mandato sea expreso, especial y suficiente, acorde a lo exigido por el Código Civil (…). “Ante un eventual incumplimiento, la empresa puede argumentar que no facultó a dicha persona más allá de lo que dispone el poder otorgado de manera de eludir o evadir cualquier acción de reclamación de la entidad contratante”, se observa.

De la revisión de la documentación del proceso de contratación, también se encontró que un documento que “sorpresivamente llama la atención”, pues se trata de la presentación de la ratificación del poder posterior a la fecha de adjudicación y un día antes de la firma del contrato, documento que no fue legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En este punto, Transparencia plantea varios cuestionamientos como: ¿Por qué razones YPFB recibió este documento y por qué el mismo no tiene constancia ni sello de recepción? ¿Por qué YPFB recibe e incluye el documento en la carpeta posterior a la fecha límite?.

Se estableció que el documento denominado “ratificación de poder especial” no fue legalizado en la cancillería boliviana, lo que demuestra su invalidez, ni tampoco fue refrendado por el Consulado de Bolivia en Italia, cuando el documento está redactado en idioma extranjero.

Drillmec tampoco entregó la fotocopia simple del registro tributario o su equivalente en el país de origen, para hacerse de la adjudicación, y en su lugar habría presentado un certificado de inscripción en la sección ordinaria emitida por la Cámara de Comercio, Industria, Artesanado y Agricultura de Pacenza, Italia.

El Comité de Contratación de YPFB de manera errónea estableció que en casos de controversia o arbitraje, el contrato se resolverá en aplicación de la Ley 1770 del 10 de marzo de 1997, sin embargo, la Unidad de Transparencia hace notar que dicha norma ya no está vigente, porque la Ley 708 de Arbitraje y Conciliación de 2015, deroga la anterior.

La Unidad de Transparencia deja establecido que la conducta de los funcionarios públicos encargados del proceso de contratación “transgredió los deberes de todo servidor público de cumplir la Constitución Política del Estado y las leyes vigentes”.

Diferencia desproporcionada de precios

Para establecer el precio referencial de la convocatoria desarrollada en la gestión 2015, se obtuvieron cotizaciones de cinco empresas, donde Drillmec cotizó en $us 206 millones, Visatel por $us 173 millones frente a Honghua por $us 113 millones, $us Kerui por 117 millones, entre otros, y a pesar que las ofertas de “Drillmec y Visatel fueron consideradas como datos atípicos por estar muy por encima del resto de las cotizaciones y desestimadas para el cálculo de precio referencia”. A pesar de ello, la italiana fue habilitada para la adjudicación.

Actuaciones no transparentes

El informe elaborado por el jefe de la Unidad de Transparencia de Hidrocarburos, Edmundo Novillo, señala que a raíz de una denuncia “anónima” se pudo constatar que el gerente de Perforación de YPFB, David Pérez y el director de Operaciones, Marcos Rejas recibieron una invitación escrita por Drillmec para viajar a Houston, Estados Unidos, previa a la licitación de los taladros y durante el periodo de evaluación.

Por otra parte aparece en el escenario un segundo representante de Drillmec de nombre Pedro Hinojosa, quien participa en reuniones de “aclaración”. En contra de este ciudadano, según las investigaciones realizadas, cursarían varios procesos penales por parte de las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP).

Una relación de conversaciones por WhatsApp entre funcionarios de YPFB y representantes de Drillmec daría cuenta incluso sobre un “festejo anticipado” de un contrato por la venta de los tres taladros.

Ortiz sugiere intervención

El senador opositor, Óscar Ortiz, planteó una intervención a YPFB para verificar cómo se cumplieron otros procesos de contratación, donde estuvo en juego cientos de millones de dólares. “Este es apenas un caso, habrá que saber cómo se hicieron los demás contratos”, cuestionó.

Citó que mediante resolución del directorio de YPFB, 47/2016, tal como señala el informe de Transparencia, se autorizó el proceso de contratación a Achá, por lo que no se puede entender cómo hasta la fecha no se lo incluyó en el proceso de investigación y se lo apartó del cargo. “El presidente ejecutivo de YPFB queda encargado de la ejecución y cumplimiento de la presente resolución, en el marco de la normativa vigente”, señala el artículo segundo.

