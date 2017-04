Chrome expandirá los casos para etiquetar como “no seguros” a sitios HTTP en su versión 62

Quién avisa no es traidor. Google, en su afán por promover una Internet segura para los usuarios, ha compartido algunos aspectos que se introducirán en futuras versiones de Chrome.

A este respecto, ha señalado que a partir del próximo mes de octubre, en la versión 62 de Chrome se mostrará también las etiquetas de sitios “no seguros” a aquellos bajo conexiones HTTP a la hora de ingresar cualquier tipo de información en sus formularios así como para todos los sitios web bajo conexiones HTTP cuando se visiten en Modo Incógnito.

Desde Google entienden que las contraseñas y las tarjetas de créditos no son los únicos tipos de datos que deben ser privados. A este respecto debemos tener en cuenta que fue durante el pasado mes de enero cuando Chrome comenzó a etiquetar como sitios no seguros aquellos bajo conexiones HTTP que permiten la introducción de contraseñas y/o datos bancarios. En octubre se amplia los casos a aquellos sitios HTTP en los que se pueda ingresar cualquier tipo de dato.



Además, advierte de que a pesar de que el Modo Incógnito pueda dar una mayor sensación de privacidad, apunta a que la navegación HTTP no es privada para los usuarios. Será cuestión de que llegue Chrome 62 durante el próximo mes de octubre para que los nuevos casos sean considerados como sitios “no seguros”, pero alienta a los propietarios de sitios web a que no esperen y se pongan manos a la obra para pasar sus respectivos sitios web a sitios web bajo conexiones HTTP.

A este respecto, señala que adaptar un sitio web a HTTP ahora es más fácil y barato que nunca, ofreciendo un mejor rendimiento y nuevas características que por cuestiones de privacidad no se pueden ofrecer bajo conexiones HTTP.

Para aquellos que se sientan perdidos, desde Google les ofrece unas guías y promete además ofrecer novedades próximamente para llegar a alcanzar a todas las páginas HTTP marcadas como no seguras, sean cuales sean.

Fuente: wwwhatsnew.com