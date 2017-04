Claves y mitos de la Ballena Azul, el reto viral suicida sobre el que alerta la Policía

Una joven está ingresada en Barcelona después de que su familia advirtiera de que participaba en el juego. No hay ninguna prueba de que provoque suicidios, pero sí es indicativo de riesgos.

La inquietud por la Ballena Azul ha llegado a España. Una menor ha sido ingresada en Barcelona después de confesar que participaba en este reto viral. los responsables de la escuela en la que estudia la chica alertaron a los Mossos d’Esquadra tras advertir comportamientos extraños y aplicaron el protocolo antisuicidios. Tras ello, la joven habría contado a la familia que se habría autolesionado siguiendo el juego.

La difusión del reto viral con componentes suicidas ha provocado auténticas psicosis en algunos países. La Policía española, por su parte, se ha sumado a los avisos pidiendo a los padres que tutelen el comportamiento en redes de sus hijos. Es importante discernir de qué trata la alerta: no tanto sobre el reto en sí, sino de que puede indicar que el menor que se interesa por él está en situación de riesgo.

¿HAY ALGÚN CASO CONFIRMADO DE SUICIDIO POR JUGAR AL JUEGO?

No. Y no por falta de investigación. El origen del pánico está en un reportaje de un medio ruso, Novaya Gazeta, que analizaba el aumento de los suicidios entre adolescentes rusos. Entre noviembre de 2015 y abril de 2016 fueron 130, y la publicación reportó que todos ellos habían participado en foros de la red eslava VKontakte (VK.com) en la que se frivolizaba con el suicidio y se incidía en temas morbosos. El reto de la ‘Ballena Azul’ era uno de los temas mencionados en las conversaciones. Saca el nombre de los suicidios masivos que padece esta especie cuando multitud de individuos quedan varados en la playa.

El reto viral tiene, por lo tanto, años de antigüedad. Pero volvió a ponerse de actualidad cuando dos niñas se quitaron la vida en Siberia el pasado febrero tirándose por una ventana. El administrador del foro, Philip Budeikin, fue detenido acusado de “incitación al suicidio“. El caso está en fase de investigación, pero es importante resaltar que ni en este ni en ningún otro de los 130 casos se estableció una causalidad directa entre el reto viral y los suicidios. Tampoco en los casos que se investigan en Colombia, Brasil, Bolivia o Chile.

¿LAS AUTORIDADES ESTÁN PREOCUPADAS POR EL RETO VIRAL?

Sí. El reto de la Ballena Azul apareció en el historial de navegación de tres adolescentes que cometieron suicidio en Colombia, un hecho que investiga la Policía. En Brasil se han producido varias alertas por suicidios de jóvenes que tenían lesiones autoinfligidas como las que propone realizar el reto, y hay casos denunciados por padres en varios estados del país de menores que participan en foros online que hacen apología del suicidio y se provocan heridas. El ministro brasileño de Justicia, Omar Serraglio, ha pedido a la Policía Federal que lo investigue.

Lo mismo está ocurriendo en Chile, México, Bolivia y Perú; en Europa, la policía francesa publicó esta semana una guía al respecto. Pero al igual que sucedió en Rusia, ninguno de estos cuerpos policiales ha establecido que la Ballena Azul condujera a nadie al suicidio. La relación es a la inversa: un adolescente que piensa en suicidarse busca comunidades online en la que se trate el tema y participar de actividades que lo banalicen y glorifiquen. Las alertas policiales van en la línea de advertir que participar del reto puede ser indicativo de que el menor está en situación de riesgo y es uno de los factores a vigilar.

¿HAY MUCHOS JÓVENES PRACTICANDO LA ‘BALLENA AZUL’?

Depende. Algunos de estos grupos dedicados en Facebook alcanzan los 150.000 miembros, pero acumulan usuarios hispanohablantes de todas partes del mundo por lo que su tamaño es relativo. Más importante todavía, es imposible discernir quién alimenta la viralidad de la Ballena Azul como un macabro pasatiempo que no se toman realmente en serio y quién está en situación de riesgo. El propio Budeikin declaró a la policía rusa que todo era en “broma”. La periodista Olga Prosvirova, citada por laBBC, llegaba a afirmar que en Rusia nadie sabe si el reto “existe realmente o no”.

El mecanismo del juego consiste en aceptar los “retos” que durante 50 días un “curador” irá enviado a la persona. Algunos consisten en despertarse de madrugada a ver vídeos “terroríficos” y “psicodélicos”, otros en “sacarse una foto con los pies colgando de una azotea” o “grabarse una ballena a sangre en el antebrazo”. La última de las instrucciones es la que indica que hay que suicidarse saltando de una edificio. No hay constancia de que alguien haya completado el proceso ni de hasta qué punto estaría extendido. Las sanguinolentas fotografías que circulan, en especial de una ballena tallada con un objeto punzante en la piel, corresponden al mismo puñado de individuos.

¿ES MEJOR IGNORAR ENTONCES A LA ‘BALLENA AZUL’?

No. El motivo es el explicado anteriormente, el que ha motivado la alerta de la Policía Nacional y el ingreso de la menor de Barcelona. La Ballena Azul no es el motivo de preocupación en sí, sino que puede ser síntoma de una situación de riesgo que, en conjunción de otros factores, los servicios sociales pueden determinar. Para ello es fundamental la observación de la conducta del menor por parte de los familiares, y en este caso no hay que temer ser demasiado alarmista a la hora de pedir ayuda.

La mayoría de adolescentes que piensa en suicidarse habla de ello. Esta es una de las instrucciones del plan escolar de prevención de la Comunidad de Madrid: prestar atención a las señales de cambios de conducta y no menospreciar las conversaciones sobre suicidio como “cosas de críos”. En las redes sociales en las que prima el anonimato, el menor en riesgo puede expresarse libremente, explotar sus fantasías suicidas y encontrar voces comprensivas que le quiten los reparos y lo revistan de un halo carismático. Glamourizar la imagen del suicidio entre los adolescentes es una preocupación actual, como prueba la preocupación británica por series como Por 13 razones.

¿EL SUICIDIO ENTRE ADOLESCENTES ES MOTIVO DE PREOCUPACIÓN?

Sí. El suicido es la primera causa de muerte entre las personas de 20 a 44 años en España, un tendencia que se repite en la mayoría de países occidentales. En 2013 se suicidaron 1.141 personas en este rango de edad en nuestro país, revelaba el especial de EL ESPAÑOL. Es la segunda causa de muerte de personas jóvenes en el mundo, sólo superada por los accidentes de tráfico.

¿Qué lleva a un menor a suicidarse? Los motivos pueden pasarles desapercibidos a los mayores de edad. “Muchos problemas que a ojos de un adulto son triviales se tornan catastróficos para un niño” – advierte la guía madrileña. Pero nunca es responsabilidad de un único factor. La presencia de psicopatologías es un hecho clave, así como el abuso de drogas y alcohol. Los problemas de aislamiento y comunicación, la falta de un respaldo en un hogar integrado, también son circunstancias de riesgo. Y la más dura de las lacras en ese rango de edad, el bullying, enciende todas las alarmas.

Las redes tienen sus riesgos, no dejes solos a tus hijos y enséñales pautas seguras. Si observas cualquier conducta extraña, pide ayuda 📞091 pic.twitter.com/wVJaS2Fm8A — Policía Nacional (@policia) 28 de abril de 2017

Fuente: El Español