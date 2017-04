¿Cuál es el lugar más seguro de un avión para viajar en caso de accidente?

Imagen Ilustrativa



Todo depende del tipo de siniestro, pero de todas formas habría que tener en cuenta estos detalles a la hora de comprar un pasaje aéreo.

El transporte aéreo es quizá la forma más segura para realizar un viaje, aunque no está exenta de accidentes. Sin embargo, muchos tendrán curiosidad por saber cuál es el lugar más seguro de una aeronave en caso de un accidente.

Según investigaciones citadas por el diario ‘The Huffington Post‘, todo depende del tipo de accidente, ya que no existe un asiento 100% seguro. No obstante, los pasajeros que viajan en la parte trasera del avión tienen mayores probabilidades de sobrevivir en caso de un siniestro.

De acuerdo con un estudio del portal ‘Popular Mechanics‘, las personas que se encuentran en la parte posterior del avión, detrás de las alas, tienen un 69% de posibilidades de salir con vida, mientras que aquellos que están ubicados en la parte media de la aeronave tienen una tasa del 56% de sobrevivir. Para los pasajeros que se encuentran en la parte delantera del avión, antes de las alas, esas probabilidades se reducen a un 49%.

¿Y los asientos más seguros?

Por su parte, otra investigación realizada por la revista ‘Time‘, reveló que los asientos de la parte posterior de la aeronave tienen la tasa de mortalidad más baja (32%), mientras que los asientos de la parte media y delantera del avión cuentan con los mayores índices de mortandad, 39 y 38% respectivamente.

Este estudio advierte que para tener mayores probabilidades de sobrevivir también es necesario saber elegir la ubicación de los asientos. En este sentido, los puestos centrales de la sección trasera del avión serían los más seguros, con una tasa de mortalidad del 28%, frente al 44% de los asientos junto al pasillo de la parte media de la aeronave.

Otro de los aspectos para elevar las probabilidades de salir con vida de un accidente aéreo es prestar atención a la información de seguridad y saber cuántas filas de asientos nos separan de la salida de emergencia más cercana.

Sin embargo, los investigadores de ‘Time’ advierten que las circunstancias específicas de un accidente pueden hacer que estos promedios sean irrelevantes.

Fuente: actualidad.rt.com