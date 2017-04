Cusi: “A veces me cubro la cara para que la gente no me reconozca”

Jesús Alanoca Paco

Su situación se agrava con el paso de los días. Gualberto Cusi carece de dinero para alimentarse bien y sobrevive gracias a la ayuda de amigos y familiares. Dejó por algunos días el bullicio de la ciudad y optó por cobijarse en el seno de su familia en el área rural, mientras anticipa lo peor en el juicio de responsabilidades que le siguen al interior de la Cámara de Senadores.

Casa humilde

A pesar de que decidió no hablar más con los periodistas, nos recibió con un fuerte apretón de manos y un abrazo en su casa de Villa Dolores, en la ciudad de El Alto.

“¿En verdad quieres visitar?”, pregunta pícaramente el indígena, vestido casi en su totalidad de blanco, con un chaleco café, tejido de lana, una bufanda y una gorra de tela a rayas.

Toca tres veces la puerta de lámina de metal porque no quiere incomodar a su hermano Silverio, que lavaba su ropa. La vivienda, construida casi en su integridad de ladrillo, consta de cuatro cuartos y un pequeño patio, hasta donde lleva una silla de madera, ahí nos sentamos, mientras él se acomoda en un pequeño banquito artesanal.

“Prefiero ya no salir a la calle porque la gente es doble cara y si me saluda, por detrás habla mal de mí. A veces hasta me cubro la cara y salgo camuflado para que no me reconozcan”, comenta al ser consultado sobre la vida el último tiempo en ese lugar, cercano a la Ceja.

Cocina sus propios alimentos y desde hace algunas jornadas se vio obligado a prescindir de la fruta, debido a que no le alcanza el dinero para comprarla. “Antes yo iba a las pensiones, me gustaba comer pescado, ahora papita con mote nomás me preparo”, admite.

Las calles cercanas a la casa están repletas de comerciantes callejeros que ofrecen verduras, hortalizas y granos. “Lo bueno es que no tengo que ir lejos al mercado”, relata el tribuno que fue alejado de su cargo en 2014.

El p’esque, plato elaborado con quinua, es su especialidad, revela. Duerme hasta las 8:00 y apenas sale a caminar porque el médico, que semanalmente lo visita en esa vivienda, le recomendó evitar casi al máximo las actividades físicas.

Cuando se le pregunta sobre el costo de su tratamiento o sobre los medicamentos que requiere, prefiere no tocar el tema. Solo cuenta que un médico particular lo asiste.

“La vida, vivida bien, es la máxima expresión del ser humano, pero la vida como la que tengo, desanima, da lástima”, confiesa casi a punto de quebrarse en llanto Gualberto, ante la atenta mirada de su hermano mayor, que en ningún momento se apartó de su lado durante la entrevista.

Sus carencias

Hace algunas semanas le comentó a su mamá Lucía que casi no tenía dinero para comprar alimento. La anciana, sin siquiera consultarle, sacó una tarde varias de sus polleras para venderlas sobre la calzada e incluso las llevó hasta el barrio chino de El Alto, donde se ofrece de todo a precios bastante módicos. Lo que obtuvo, se lo dio a su hijo.

“Mi madre ya es mayor y se pierde, no sabe dónde es la casa y así había salido. Ella no sabe bien lo que me pasa, solo ve en la televisión que salgo y que me acusan, pero seguro que en su corazón siente el dolor que todo esto causa”, detalla Cusi.

Sus hermanos le envían algo de dinero y otros amigos hacen colectas para que pueda adquirir alimentos. Se niega a comentar sobre sus gastos médicos por su enfermedad incurable y se limita a indicar que sigue luchando; se le pasó por su mente acabar con su vida cuando el entonces ministro de Salud, Juan Carlos Calvimontes, reveló su diagnóstico.

Al volver del campo donde tienen algunos cultivos, trajo algo de papa, cebada y quinua de su pueblo, espera que eso le abastezca por lo menos hasta acabar el mes, junto con algo de arroz y unos Bs 300 que personas solidarias le entregaron a la conclusión de una de sus audiencias ante el Tribunal de Sentencia del Legislativo.

En el campo

Jilatiti Qullana, así se llama el poblado del área rural que lo vio nacer. Está ubicado a tres horas de viaje desde la ciudad de La Paz, en el territorio de Jesús de Machaca (provincia Ingavi, frontera con Perú); ahí sus seres queridos viven dentro de la pequeña comunidad, cercada por muros de rocas, caminos de herradura y plantaciones de cebada y papa.

Cinco cuartos de adobe, dos aún con techos de paja y tres con calaminas nuevas, ubicados a la mitad de un cerro, componen la casa de su mamá, Lucía, que con 94 años aún es habilosa en el manejo del cuchillo para pelar papa. Allí se cocina a fogón, con algo de leña y bosta (estiércol) de vaca, en ollas cubiertas de hollín.

La mujer, con algunas lágrimas en su mejilla, alcanza a decir que su hijo “está bien”, pero que ellos sienten “dolor en el corazón” por la situación que le toca afrontar. Casi no habla bien castellano, prefiere el aimara y no detiene para nada sus actividades, mientras atiende gentilmente nuestras consultas. “Ayer hemos cocinado rico y feliz se ha ido”, cuenta sobre la reunión familiar que tuvieron el martes, en la que Gualberto, su hijo menor, se mostró muy alegre.

Llegó joven a La Paz

Lorenzo Cusi, cuñado del jurista, cuenta que el magistrado era “fregado” cuando era niño, jugaba fútbol y se fue a la ciudad a estudiar al culminar el quinto de primaria. “Era bien sociable, siempre saludaba y pasteaba sus ovejitas”, recuerda entre sonrisas el indígena.

Casi a escondidas su madre se llevó al menor de sus cuatro hijos a La Paz, para que siga sus estudios. “No veía futuro para mí en el campo y me sacó sin que sepa mi padre”, confiesa el tribuno. Estudió en el colegio Gualberto Villarroel y vivió en la zona Villa Nuevo Potosí por algunos años, hasta que su hermano mayor, Silverio, compró una pequeña casa en El Alto, donde se trasladaron y viven en la actualidad.

Cusi es abogado desde 1977, tras culminar la carrera de derecho en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Justo cuando le tocó ser mallku de su comunidad (por rotación), en 2011, también fue electo magistrado del Tribunal Constitucional; en su poblado de origen se hizo una fiesta en su honor.

Sin trabajo

Presentó sus documentos a la Universidad Pública de El Alto (UPEA) para ejercer docencia y fue rechazado; intentó ejercer libremente como abogado, pero nadie lo contrató; acudió a Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s), pero el resultado no cambió, tampoco aceptaron contratarlo.

“Es una lástima, vivimos en una sociedad que marca a la gente que tiene problemas, enfermedades y no nos dan una oportunidad”, dice Cusi, mientras frota sus manos a los pies de las gradas que conducen a su habitación.

Ratificó que en el país no existe futuro para él y que analiza irse para rehacer su vida. “Acá no hay nada

para mí, solo estoy esperando que termine el juicio y a ver qué pasa”, dijo.

El diputado oficialista, Víctor Borda, que ejerce como Ministerio Público dentro del juicio, reveló que el magistrado desempeñó su profesión la gestión pasada, intentando intermediar en un conflicto por tierras, hecho que daría paso a un segundo proceso administrativo, debido a que al ser parte del TCP, aunque suspendido, solo está permitido que sea docente universitario.

A nada de la sentencia

Si fuera por él, no hubiera retornado a la ciudad de El Alto, pero debe alistar su defensa para el proceso, que se reiniciará mañana en el Senado, aunque anticipa que será declarado culpable y que así lo destituirán de forma definitiva de su cargo.

Borda informó que hasta el momento la causa se encuentra en un 70% y que ahora se da paso a la presentación de pruebas documentales de descargo. Confirmó que la pena máxima contra el tribuno puede ser alejarlo del cargo para el que fue electo por medio del voto de la población y que, de creerse adecuado, se pueden remitir los obrados a la justicia ordinaria para que se asuman otro tipo de medidas.

“Lo correcto sería decir que esperamos justicia, pero del MAS no espero nada, los jueces son oficialistas, si fueran técnicos, quizá habría esperanza, por eso dije esa vez que sería preferible que me eliminen, porque ya me han dado muerte civil”, consideró.

Mensaje al presidente

Casi luego de más de 30 minutos de charla, Cusi envió un mensaje a la población. “Lo más importante es que cada ser humano sea digno. Si atropellan sus libertades, tiene que pelear, la vida tiene su razón de ser”, manifestó.

Al primer mandatario, Evo Morales, le pidió “que aprenda a gobernar”, siendo como un “papá que cuida por sus hijos, por todos, no solo por quienes se portan bien sino a los que considera como contrarios o enemigos”.

Antes de concluir el encuentro, el magistrado suspendido nos lleva por un recorrido a su habitación; una computadora antigua, una televisión, una cama y muchos libros desordenados ocupan gran parte del espacio. Muestra sus lentes, que se rompieron al ponerlos en su mochila. “Ahora no puedo ni leer”, matizó.

“Nos vemos en el camino”, dijo Cusi al despedirse.

Fuente: eldeber.com.bo