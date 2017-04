¡Debes leer esto! Errores que cometen las mujeres con el chico que les gusta

Algunos de los comportamientos femeninos a la hora de atraer a un chico resultan negativos y hasta absurdos, lo que causa un efecto contrario a lo que se busca. Aquí te dejamos algunos de los errores que tal vez estás cometiendo y por eso aún no has encontrado al hombre indicado.

1. Exagerar tu comportamiento

Cuando estás intentando conquistar el corazón de un chico lo mejor es que seas tú, no pretendas aparentar algo que no eres. Si un chiste no te parece gracioso, no eleves el volumen de tu risa pues él pensará que estás actuando y no eres auténtica. No trates de ser demasiado simpática o estar siempre disponible.

2. Hacerte la boba

Lo mejor es que desde un inicio muestres tu verdadera personalidad; un grave error que cometen algunas mujeres es actuar como dulce y algo tontita, pensando que eso le gustará a un hombre, pero si lo que buscas es una relación seria lo mejor es que demuestres tu inteligencia y lo mejor de ti.

3. Hablar en exceso

Lo sabemos, cuando estás con el chico que te gusta los nervios aparecen y por temor a un silencio incómodo no puedes dejar de hablar, y esto puede llegar a ser molesto. Un buen consejo sería que lo dejes hablar a él, escucha todo lo que tiene por decir.

4. Hacerte la difícil

En una relación se necesita de la interacción de ambos: si él te gusta, no tiene caso que te vuelvas inaccesible; si te invita a salir y tú siempre te muestras ocupada, puede llegar un punto en el que él desista de continuar intentándolo. Es verdad que a los hombres les gusta conquistar a las mujeres que no se muestran disponibles todo el tiempo, pero si llegas a exagerar lo único que vas a lograr es alejarlo de ti. Todo con límites.

5. Buscar compromisos

Si estás iniciando una relación, lo más aconsejable es que vayas despacio, que trates de conocer a tu pareja antes de buscar algo muy formal y de exigirle un compromiso demasiado pronto, lo único que lograrás con esa actitud es alejarlo. De cualquier forma, es mejor que te tomes el tiempo de conocerlo y ver si él también es la persona que has estado esperando.

6. Ser muy empalagosa

Cuando nos gusta alguien no queremos perderlo de vista y necesitamos saber cómo está todo el tiempo, pero debes comprender que cada cual necesita su espacio y, si no le dejas respirar, tarde o temprano terminará alejándose de ti. Está bien si le demuestras tu interés, pero siempre con medida, si no lo vas a abrumar.

7. Maquillarte en exceso

Los cosméticos se inventaron para ayudar a resaltar tu belleza, pero cuando cubres tu rostro con una capa de maquillaje sobre otra, lo que reflejas es una gran inseguridad y esto a la larga puede ser contraproducente. Si tú pides que el hombre sea natural y original, entonces debes estar dispuesta a entregar lo mismo.

8. Fingir que te gusta algo

Si no te gustan el futbol o los videojuegos, no pretendas mostrar que tienes un amplio conocimiento sobre ello. Por alguna extraña razón, muchas mujeres cuando se enteran de los gustos y preferencias de los chicos a quienes desean conquistar, tratan de convencerlos de que saben mucho acerca del tema, pero si realmente no es lo tuyo tarde o temprano él se dará cuenta. Lo mejor es que, si te interesa, comiences a cuestionarlo; le darás la oportunidad de hablar de lo que le gusta y se sentirá más cómodo a tu lado.

9. Lucir tus atributos de más

Intentar atraer la atención de un hombre usando ropa provocativa puede funcionar en el principio, pero le estarás enviando las señales equivocadas. Nada mejor que una mujer segura de sí misma, que muestra su lado seductor con ropa que le favorece, combinándola con una encantadora actitud y un buen sentido del humor.

10. Mentir sobre tu edad

Muchas mujeres no están preparadas para el momento en el que les preguntan su edad, excepto las que están seguras y contentas de sí mismas. Debes comprender que si le gustas a alguien es por ti, no por los años que tengas; esos prejuicios ya están en el pasado. Sé honesta, es lo mejor.

11. Contener tu apetito

Cuando salgas con un hombre a cenar a un restaurante lo mejor es que pidas lo que se te antoja y sabes que te vas a comer, no intentes parecer una pajarito que come poco; de cualquier forma, en algún momento él se dará cuenta de la realidad. A nadie engañas comiendo solo una ensalada y un vaso de agua.

12. Provocar sus celos

Es verdad que cuando un hombre te ve platicando con otro su instinto despierta y trata de ganar tu atención, pero si lo haces con frecuencia únicamente para hacerlo enojar y despertar celos, vas a terminar matando su interés y todo va a terminar en un rotundo fracaso.

Nota tomada de Okchicas