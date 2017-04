“Despacito” con arpegios de Charango y con la voz de Vanessa Añez

Vanessa Añez no deja de sorprender a sus seguidores, esta semana hizo el cover de la canción “Despacito” de Luis Fonsi y Daddy Yankee. “Esta canción me la vienen pidiendo hace mucho tiempo, pero no quise hacerla sola e invité a mi familia que me acompañe y ésta vez con algo especial, así que a mi esposo se le ocurrió que la saquemos con el sonido del charango, y quedó hermosa, tiene su toque boliviano” nos dice Vanessa al momento de compartir con Eju el tema musical

“Fue una grabación chistosa porque en ese momento había mucho ruido en la casa, albañiles estaban trabajando, la señora que trabaja estaba lavando ropa y Facu estaba viendo tele, así que les pedimos que se callaran por 3 minutos para que grabemos y todos se vinieron a ver el show ”

Esta canción está logrando lo que hace muchos años una canción latina no lograba. El remix de Justin Bieber de la colaboración entre Luis Fonsi y Daddy Yankee se convirtió en la primera canción con letra en español en lograr el número uno de los temas más escuchados en el mundo en Spotify

Además está entre las top 10 de billboard, así que hay Despacito para rato.