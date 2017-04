Despacito: Cuando Adamari López reveló la infidelidad de Luis Fonsi

Bella Adamari López confiesa que lo más duró fue escuchar a su entonces esposo que ya no la deseaba como mujer. Ella enfrentó al cáncer de mama

Si bien el cantante Luis Fonsi dedica muchas de sus letras al amor, en la vida real al parecer no todo es color de rosa. Su exesposa, la bella actriz y presentadora puertorriqueña Adamari López confesó que lo más duro fue escuchar a su entonces pareja que ya no la deseaba como mujer. Como se sabe, ella enfrentó al cáncer de mama.

Asimismo, cuenta que descubrió varias infidelidades al ahora intérprete del tema ‘Despacito’, pero que calló por miedo a perderlo; incluso cuando eran enamorados dijo que él la traicionó, aunque lo perdonó por amor.

Tras su divorcio, la actriz decidió dar a conocer su vida a través de su libro ‘Viviendo’, donde confiesa cómo descubrió las infidelidades de su ex esposo: al empacar y desempacar las maletas. “Me daba cuenta de cabellos en sus cepillos. Sabía que no eran de él y no eran míos porque yo los limpiaba antes de que él se fuera”, dijo en el programa “Al Rojo Vivo” de la cadena hispana Telemundo.

Si bien contó sobre los momentos de felicidad, serenidad y algunos de mucha tristeza que le tocó vivir, dijo que volvería a vivir tal cual, aunque, reconoció parte de su responsabilidad en el dolor que le causaron las infidelidades de Fonsi. “Fueron momentos dolorosos y que yo los permití. Me arrepiento de haberlo permitido. Durante el noviazgo él fue infiel y lo perdoné, pero estaba enamorada por eso me casé. Pensaba esto cambiará, es solo una prueba que hay que superar”, dijo.

“Él fue muy importante en mi vida, estuvo ahí en todo momento. Eso lo agradezco infinitamente. Pero así como me brindó ese apoyo enorme e incondicional, también fue uno de los que provocó uno de los golpes o dolores más grandes que a mis 41 años había podido sentir”, afirma en su libro de 2013.

TERMINÓ POR TELÉFONO. Además, contó que cuando su matrimonio entró en crisis, Luis Fonsi ‘no quiso luchar’ y tomó la decisión de separarse. Sin embargo, en vez de encarar la situación, la llamó por teléfono para comunicárselo.

A pesar de ello, la actriz reveló que eso no fue lo peor ya que con la aparición de su cáncer tuvo que afrontar varios cambios físicos que no le gustaron a su entonces pareja. “Fue duro esa primera vez que me vi sin un seno, ver la cicatriz, ver los cambios que hubo a medida que el tratamiento avanzaba. Mi cuerpo cambió. No me conservé igual de delgada. Estaba hinchada. Estaba, como de alguna manera, deforme“, dijo.

DURAS PALABRAS. “Él me dijo una vez que no me deseaba como mujer. Creo que ese fue para mí uno de los momentos más duros de todo el proceso. Cuando la persona que tú amas con locura te dice que no te desea como mujer, se te cae el mundo”, afirmó en medio del llanto.

Sobre las reacciones por su libro Adamari, indicó que “había cosas que necesitaba sacar, cosas de mi corazón. Cuando uno habla con la verdad no puede lastimar … Si él escribe sobre mi va a hablar maravillas de mi”, dijo la actriz, quien ahora es pareja del bailarín español Tony Costa, a quien conoció en “Mira quién Baila” y con quien tiene una hermosa hija.

Como era de esperar, en su momento el cantante puertorriqueño Luis Fonsi negó en una carta pública toda acusación de infidelidad que su exesposa y señaló que ese libro solo es para lucro económico.

“El divorcio no es un delito. El amor en ocasiones se transforma, en ocasiones se acaba. La responsabilidad es compartida. No se puede ignorar lo que uno siente”, dijo el cantante de “Despacito”.

Fuente: Diario Correo