Dictan pena máxima de 30 años de cárcel para feminicida en Tarija

Jaime Ariel Ordoñez Beltrán fue sentenciado a 30 años de prisión por la comisión de feminicidio de Katty Fabiola Pérez Cabrera.

Feminicida de Katty Pérez es condenado a 30 años de cárcel

EL PAIS EN / TARIJA

El Tribunal Tercero de Sentencia de Tarija, luego de realizar la valoración de toda la prueba presentada por el Ministerio Público, la víctima y la defensa del acusado, determinó sentenciar a 30 años de cárcel sin derecho a indulto a Jaime Ordoñez Beltrán por el delito de feminicidio de Katty Fabiola Pérez Cabrera.

El hecho sucedió el 19 de diciembre del año 2015 en el Hotel Los Ceibos.

En el juicio, dos jueces técnicos, de los tres que integran el Tribunal Tercero, determinaron que la víctima fue empujada del tercer piso del hotel Los Ceibos hacia el sector donde se encuentra la piscina.

La víctima natural de Santa Cruz, sufrió un fuerte trauma craneal luego de haber caído, fue internada de urgencia en la Sala de Terapia Intensiva del Hospital Regional San Juan de Dios, donde tras una semana llegó a fallecer por las graves heridas.

Conformidad

El abogado de la familia de la víctima, Alex Apaza, manifestó que se logró una sentencia condenatoria en contra del acusado y en juicio se probó la responsabilidad penal del acusado y es en merito que el Tribunal de Tarija dictó la condena por el delito de feminicidio, imponiendo la penal de 30 años sin derecho a indulto. “Los jueces han valorado todos los elementos que se llevaron a juicio y por mayoría de votos han decidido por la condena del acusado en base a toda la prueba que se presentó, pero principalmente en base a peritajes, técnicos y científicos que han demostrado que efectivamente existe responsabilidad penal del acusado”, dijo.

Manifestó que la familia de la víctima se encuentra conforme con la resolución emitida por parte de los jueces que llevaron a cabo el juicio.

“Vamos a esperar que se lea los fundamentos de la sentencia condenatoria que ha sido fijada para el 2 de mayo y tras de ello veremos qué pasos seguirá la defensa de la víctima”, apuntó.

Apelación

Por su parte, el abogado del acusado, Patricio Vargas, manifestó que se dictó una sentencia; pero, con la situación de que hubo una disidencia por parte de un juez, que estableció que la sanción debió ser de tres años por el delito de homicidio culposo.

“Si hacemos un análisis de la situación, que es de 30 a 3, hay una seria discrepancia de todo lo que se haya acontecido, por lo que vamos a apelar, vamos a interponer el recurso de apelación restringida, precisamente para establecer de que no hay responsabilidad en mi cliente y , por el contrario, el juez técnico ha resuelto en la residencia por una sanción que va de tres años por homicidio culposo y no feminicidio”, explicó.

Asimismo, indicó que dentro del análisis que se ha realizado, y dentro del desfile probatorio, el Ministerio Público no pudo probar su teoría. “Hay que ser claros, aquí no hubo el delito de feminicidio, no hubo unanimidad por parte del Tribunal para dictar una sentencia condenatoria, aquí un juez ha dicho que en el peor de los casos esta persona debería ser condenada por el delito de homicidio culposo a una pena de tres años; sin embargo, por cuestión de género, quiero entenderlo así dispusieron que se dé la condena por feminicidio, sin haber pruebas”, mencionó.

El abogado, indicó que el perito forense del Ministerio Público, será procesado por la defensa del acusado, porque presentó una pericia falsa. Mientras tanto, la madre de la víctima, Marielena Cabrera de Pérez, agradeció a los fiscales, jueces y a su abogado porque se hizo justicia y por fin descansará su hija en paz.

Dictan pena máxima de 30 años de cárcel para feminicida en Tarija

Tarija, 27 abr (ABI).- El fiscal departamental de Tarija, Gilbert Muñoz, informó que la autoridad judicial dictó 30 años de cárcel para Jaime Ariel Ordoñez Beltrán, por la comisión de feminicidio de Katty Fabiola Pérez Cabrera.

“En la audiencia de juicio oral que se realizó el miércoles 26 de abril en el Tribunal de Sentencia Tercero, el Ministerio Público presentó los elementos que prueban que Jaime Ariel es autor del delito acusado”, dijo citado en un boletín de prensa.

El trabajo de investigación realizado por la fiscalía evidenció que ambos se conocieron cuando trabajaban en un banco, en la ciudad de Santa Cruz y mantenían una relación sentimental.

El 15 de diciembre de 2015 viajaron a Tarija y se hospedaron en el hotel Los Ceibos; sin embargo, días después surgieron discusiones entre ambos a causa de los celos del acusado.

Muñoz manifestó que los problemas entre ambos no se calmaron hasta que el 19 de diciembre, tras retornar de una peña, Jaime Ariel aprovechando su fuerza comienza a agredir a su pareja que se encontraba en el balcón.

“En el forcejeo, la víctima cae desde el balcón de la habitación en el tercer piso hasta el suelo, quedando seriamente afectada por el traumatismo ocasionado por la caída (…). Katty es socorrida por personal del hotel y llevada a un hospital donde días después pierde la vida”, agregó.

El representante del Ministerio Público sostuvo que Jaime Ariel Ordoñez Beltrán deberá cumplir la pena máxima de 30 años de privación de libertad en el penal de Morros Blancos.