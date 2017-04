Diputada Gabriela Montaño: El padre Pérez “no sabe cómo se construye una familia”

“Yo no me siento una desplazada de la vida, yo nunca me casé, porque no creo en los papeles, creo en el amor y no tiene nadie por qué venir a juzgar mi vida personal”, manifestó la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño.

Gabriela Montaño y el padre Eduardo Pérez.

La Paz, 23 de abril (ANF).– Continúa la polémica por los dichos del padre Eduardo Pérez sobre los divorciados y esta vez la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, consideró que ese sacerdote no sabe cómo se construye una familia y por eso llevó a ese nivel el debate sobre el artículo del proyecto del Código del Sistema Penal que amplía causales del aborto.

Pérez, en un programa radial y televisivo que dirige, dijo la semana pasada que le gustaría preguntar “¿qué miembros del gabinete (del gobierno) tienen una convivencia familiar?”, porque según su criterio y empezando del propio presidente Evo Morales, varias de las autoridades son divorciadas o separadas. “Y ese gabinete de gente desplazada por la vida va a dar pautas sobre cómo hay que hacer los abortos”, cuestionó.

Sin embargo “cuando uno quiere debatir, debate las ideas del otro, no se mete en la vida familiar del otro, no juzga la vida familiar del otro. A mí desde muy pequeña me enseñaron que lo más importante de la fe cristiana es el amor y respeto, yo no sé cómo puede existir amor y respeto en esas palabras, no hay amor que quepa en ese tipo de discriminaciones. Además, si bien el padre Pérez tiene todo el derecho de decidir de su vida qué hacer y cómo hacerlo, y esta sociedad se lo respeta, yo no sé si el padre Pérez habrá tenido hijos en la vida, lo que sí sé es que no sabe cómo se construye una familia”, aseveró Montaño.

La diputada oficialista, en entrevista concedida a los medios estatales, agregó que una familia se construye con muchísimo amor y respeto, y en el caso de Bolivia hay miles de tipos de estructuras de familia.

“Hay familias que sólo tienen a la mamá, hay familias donde el abuelo o abuela asume la carga de los nietos, hay familias de todo tipo, hay familias de divorciadas o que nunca se casaron, como es el caso de mí persona, pero que viven hace 18 años. (Sin embargo, por esa condición) yo no me siento una desplazada de la vida, yo nunca me casé, porque no creo en los papeles, creo en el amor y no tiene nadie por qué venir a juzgar mi vida personal”, manifestó.

Remarcó que corresponde la crítica a las autoridades o personas públicas precisamente por ese rol que cumplen, pero no por su vida personal. Entonces “si se lleva este debate por esos rumbos es inaceptable; yo puedo escuchar todos los argumentos, la Asamblea también está dispuesta, pero no se puede utilizar este tipo de discriminación, de chantaje, de golpe bajo para hacer un debate sobre una Ley, es inaceptable, y no vamos a permitir que este tipo de mecanismos sean usados en un debate legislativo”, apuntó.