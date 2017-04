Diputado del MAS dice que ropa “americana” (usada) es mejor que la nacional

El diputado Sergio Choque del gobernante MAS salió en defensa de los miles de comerciantes de la ropa usada o más conocida como “ropa americana” y aseguró que ese producto tiene mayor garantía que la ropa confeccionada en Bolivia.

Diputado del MAS dice que ropa “americana” es mejor que la nacional

Sergio Choque (MAS) manifestó que el decomiso de esta mercadería tendrá un efecto negativo en las miles de familias que se dedican a esta actividad económica.

El diputado del MAS, Sergio Choque. Foto: Archivo

La Paz, 22 de abril (ANF).- El diputado Sergio Choque (MAS) salió en defensa de los miles de comerciantes de la ropa usada o más conocida como “ropa americana” y aseguró que ese producto tiene mayor garantía que la ropa confeccionada en el país.

Sus declaraciones se realizan a propósito del proyecto de ley de asignación competencial para la comercialización de mercancías usadas, mediante la cual se asignan a los municipios la facultad para controlar, decomisar y sancionar a los comercializadores de mercancía usada entre ella ropa usada.

El legislador del oficialismo dijo que no es nueva la “prohibición” en la comercialización, pero que esta actividad continúa “en vista que no hay control efectivo” en la internación de esta mercancía a través de las fronteras.

“En carne propia he visto cuando uno compra un deportivo boliviano lastimosamente no tiene repuestos de botones como tiene ropa la americana esta tiene repuestos, perdura en el tiempo, no pierde color”, afirmó.

Observó que la tela con la que confeccionan los microempresarios bolivianos no es esa misma garantía. Consultado sobre si la “ropa americana” tiene mejor calidad, Choque dijo: “Habría que seleccionar, hay distinta ropa americana”.

Comentó que por esta razón mucha gente de la zona de Obrajes y Calacoto va a comprar este producto, lo lavan y lo exponen en sus tiendas”, afirmó.

Reconoció que esta mercancía no guarda las exigencias de salubridad y hace daño a los microempresarios, sin embargo demandó que confeccionen sus prendas “correctamente” que sea “duradera en el tiempo” y principalmente tenga “garantías”.

El legislador manifestó que apoyará la norma si esa es la línea de su bancada el Movimiento al Socialismo, pero insistió que el control y sanción tendrá un impacto social negativo en las miles de familias que se dedican a esta actividad económica.

En la ciudad de El Alto los días jueves y domingo en la feria de la 16 de Julio existen extensos lugares donde se comercializa mercadería usada, en el resto del país también se realizan ferias donde se vende mercancía usada.