Doria Medina advierte que si el MAS politiza las elecciones judiciales llamarán al voto nulo

El líder de UN dijo que el gobernante MAS no aprendió la lección del fracasado proceso de preselección y elección del 2011.

Samuel advierte con llamar al voto nulo en las elecciones judiciales

El líder opositor aseguró que tomarán ese camino si el MAS insiste en politizar el proceso para escoger a los candidatos a los puestos más altos del Órgano Judicial

El líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina. Foto: Archivo

Para Unidad Nacional está claro que si el Movimiento al Socialismo pretende politizar la preselección de aspirantes al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, convocarán al voto nulo en las elecciones del mes de octubre.

El dirigente político de UN, Samuel Doria Medina dijo que el MAS no aprendió la lección de las elecciones del 2011, cuando preseleccionó a sus militantes o afines para ocupar los altos cargos del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional.

“Pero el Gobierno nos demuestra que no aprende la lección. Otra vez va por usar su mayoría y si sigue así estaremos nuevamente pidiendo el voto nulo para denunciado ante la población y el mundo que se sigue manipulando la justicia”, declaró Doria Medina.

Sus declaraciones se realizan después que la bancada de Unidad Demócrata y el Partido Demócrata Cristiano abandonaron la mesa multipartidaria donde se plantearon las modificaciones a las leyes del Régimen Electoral, Órgano Judicial y Tribunal Constitucional además de la reglamentación para la convocatoria para la preselección.

No descartó una “campaña” para impulsar el voto nulo, porque cree que no puede repetirse una elección con candidatos con un porcentaje de votación menor a los votos válidos lo que no les da credibilidad.

Manifestó que la meritocracia y la trayectoria de los aspirantes debiera determinar su elección y no motivaciones políticas.

ANF / El Deber