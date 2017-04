Duolingo lanza suscripciones de pago para usuarios de Android

La plataforma de aprendizaje de idiomas Duolingo quiere mantener un equilibrio entre sus vías de ingresos y el ofrecimiento de sus contenidos de manera gratuita a todos los usuarios sin afectar a la experiencia que reciben.

Es por ello por lo que esta semana han presentado su nueva vía de ingresos: las suscripciones de pago. La idea es que los usuarios que se acojan a las suscripciones Duolingo Plus, que es así como se llaman y que podrán adquirir directamente a través de la aplicación móvil para Android por ahora y más adelante también en la de iOS, es que dispongan características exclusivas.



En este sentido, los suscriptores no verán publicidad y además podrán descargarse las lecciones a sus dispositivos para su acceso offline, ideal para acceder en momentos en los que se está de viaje o no se disponga de conexión de calidad. En este sentido, esta característica estaba siendo ampliamente solicitada por los usuarios de su comunidad.

Duolingo apunta a que desde ahora “los suscriptores ayudarán a mantener la educación gratuita de idiomas para millones de personas en todo el mundo”. De esta manera, las suscripciones de pago se suman a la publicidad y a las compras en la aplicación para que el negocio de Duolingo sea sostenible en el tiempo a su vez de que permita que todos los contenidos sigan siendo gratis para todos los usuarios.

El coste de la suscripción, de carácter mensual, es de tan sólo 9,99 dólares.

Fuente: wwwhatsnew.com