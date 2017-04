El régimen de Nicolás Maduro atacó e incendió la Casa del Pueblo del estado de Miranda

Esta madrugada fue incendiada nuestra Casa del Pueblo en las Brisas de Charallave! No van a intimidar a nuestra gente ni frenar la lucha contra el AUTOGOLPE madurista y por una solución democrática! A toda nuestra gente el que tiene la razón y la verdad de su lado no tiene porque sentir miedo, vamos!

A post shared by Henrique Capriles Radonski (@hcapriles) on Apr 22, 2017 at 5:54am PDT