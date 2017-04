El régimen militar de Nicolás Maduro vuelve a reprimir a la población civil y deja un nuevo muerto

El coordinador nacional encargado de Voluntad Popular, diputado Juan Andrés Mejía, denunció que las armas que utilizan los policías militares para reprimir están siendo apuntadas a quema ropa contra los manifestantes: “Hoy están lanzándonos las bombas de manera horizontal y no hacia arriba, como debería hacerse, buscan herir a los manifestantes. Teníamos la disposición de acercarnos a los funcionarios, hablar con ellos y saber si esperaban que nos metiéramos por algún lugar específico hasta la sede de la Defensoría; pero no, comenzaron a reprimir. Pareciera que no hablan o no los dejan hablar”.