Esta imagen de Paris Jackson y Macaulay Culkin te hará revivír tu nostalgia por los 90’s

Las estrellas compartieron un momento especial.

En los 90s, fuimos testigos de la particular amistad entre Michael Jackson y la estrella infantil de ese momento: Macaulay Culkin. Dicha relación no solo quedó inmortalizada en el video Black or White, sino en una serie de mitos que el año pasado fueron revividos.

Una supuesta declaración del actor en la que aseguraba que había sido abusado sexualmente por el rey del pop invadió internet. Sin embargo, no hay ninguna veracidad en eso, y si recordamos, en Culkin en su adolescencia asistió un tribunal y declaró que en ningún momento Jackson lo violó.

Aclarado el punto, es totalmente comprensible que Paris Jackson haya heredado la amistad de Macaulay Culkin…

¿O hay algo más que eso?

Y es que luego de que hace unos meses nos sorprendieron con una extraña publicación en Instagram en la que Paris le pintaba las uñas de los pies a Macaulay, nuevamente van a la red social para dar de qué hablar.

Con un conejito en el título, la modelo y ahora actriz publicó una foto donde se le ve abrazada y sentada en las piernas del recordado “pobre angelito” mientras sonríen con cierta complicidad.

?? Una publicación compartida de Paris-Michael K. Jackson (@parisjackson) el 21 de Abr de 2017 a la(s) 2:29 PDT

Macaulay Culkin es el padrino de Paris Jackson y evidentemente mantienen una familiar relación con la que no desaprovechan los momentos que pasan juntos. Ese rol familiar también lo cumple para los otros dos hijos de Jackson, Michael Joseph (Prince) y Prince Michael II (Blanket).





