Esto es lo que significa cuando tu pareja no te besa durante el sexo

El beso es una de las demostraciones más comunes y más poderosas que existen en una relación. Es tan poderoso que puede solucionar cualquier conflicto. Cuando besamos demostramos amor, cariño o ternura según la forma de los besos o hasta pasión y desenfreno durante el sexo.

Es cierto que el beso fortalece y sella el contacto con tu pareja, es una firma propia de cada relación. No hay manera más sencilla de decirle a tu pareja que la amas y que en eso beso le transfieres todo el amor y deseo que siente por él.

Pero, ¿qué pasa cuando tu pareja no te besa durante el acto sexual?

Según el doctor y consejero matrimonial y terapeuta sexual, Marty Klein, el acto de besar es el momento más íntimo durante el sexo.

“Las personas pueden tener sexo con alguien con el que están enojados, con personas que quizá no le gustan mucho. ¿Te imaginas besar a alguien que no te gusta? oh, asqueroso. Creo que besar es una de las actividades más íntimas en una relación. La gente lo hace voluntariamente, ellos escogen lanzarse a este sensual y erótico compromiso. Cuando la gente duda en hacerlo para mí es una señal negativa en la relación”, es lo que cuenta Marty Klein a Empowher.

El especialista nos afirma que besar es sumamente importante en una relación tanto que si estos disminuyen pueden generar situaciones negativas hasta provocar la ruptura. Pero, si son recurrentes e intensos da por hecho que será más probable que la llama del amor nunca se apague.

Según cuenta Marty, “el sexo es algo que debes hacer después de excitarte, y no con el fin de “sentir deseo” por tu pareja. Es por eso que es necesario disfrutar y besar a tu pareja más seguido, sobre todo en instancias como esa”.

Por otra parte, Clint Carter, columnista de Women’s Health, opina que si estás conociendo a alguien y no quiere besarte al tener sexo, entonces la relación durará poco.

Lo que deduce que, cuando ya estas en una relación estable y tu pareja no te besa durante el sexo quizás este concentrado en otra cosa, entonces es ahí donde puedes ser tú quien dé la iniciativa y besarlo. No significa que no te ame.

En conclusión, para que ya no te vuelva a pasar o no te pase nunca, tienes que influir en el hábito de besar en tu pareja: bésalo cuando lo saludes, cuando te despidas, o sorpréndelo con un beso intenso. Enséñale como te gusta que te bese así pondrás sensualidad en tu relación y su hábito será más natural.

Fuente: whatthegirl.com