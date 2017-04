Esto es todo lo que necesita saber del regreso (otro más) de ‘Expediente X’

Ahora que Fox rodará más capítulos, aquí le contamos el ABC de la serie que cambió para siempre la forma de hacer televisión.

Dos películas y 208 capítulos después, Mulder y Scully regresan. Otra vez. Es lo menos que Chris Carter podía hacer después de ese final abierto con el que terminó la minitemporada del año pasado. Si no quiere perderse las aventuras de estos agentes del FBI cuando se estrenen esta nueva tanda de capítulos, pero si tampoco quiere perder los cinco días completos que necesitaría para ver la serie al completo, aquí le damos unas cuantas pistas para que se enfrente a este universo sin sentirse estúpido.

A de ‘Abducción’

Hoy es un término que utilizan hasta las abuelas para regañar a los nietos que no levantan la vista del móvil, pero antes de la llegada de Expediente X en 1993, nadie en España sabía qué significaba. Fueron sus protagonistas los responsables de popularizar el concepto, dado que hablaban de ello cada pocos episodios. La RAE incorporó al diccionario las palabras ‘Abducir’ y ‘Abducción’ en 2010. Que hoy nuestro idioma sea un poco más rico se lo debemos a Mulder y a Scully.

B de ‘Breaking Bad’

Aviso para los seguidores de Walter White que piensan que Breaking Bad es la mejor serie de la historia: sin Expediente X nunca habría existido. Y no sólo porque esta ficción fuera la verdadera precursora de esa era dorada de la televisión que algunos críticos cortos de mira sitúan en Los Soprano; sino porque su creador, Vince Gilligan, inició su carrera escribiendo aventuras para Mulder y Scully. Gilligan era tan fan de estos agentes que escribió por iniciativa propia un guión y se lo mandó a la Fox para que lo vieran. Por norma general ninguna cadena acepta trabajos no solicitados para evitar futuras demandas de plagio, pero la propuesta de Gilligan gustó tanto que no sólo le compraron la idea, sino que le contrataron para que se uniera al equipo habitual de guionistas desde la segunda temporada. Acabó escribiendo 26 episodios más, además de participar como productor ejecutivo adjunto en 44 episodios, como productor ejecutivo de 40, como coproductor de 24 y como productor supervisor de 20. Todo un máster en creación televisiva en el que aprendió todo lo necesario para poner en pie su propia serie y convertirse en leyenda.

C de ‘Conspiración’

Otro concepto habitual en nuestro vocabulario gracias a la serie –lo sentimos, Iker Jiménez–. En un principio Chris Carter, el creador de Expediente X, quería que sus protagonistas se dedicaran cada semana a resolver un caso sobrenatural diferente. Pero que Gillian Anderson se quedara embarazada al final de la primera temporada, lo que signicaba que la agente Scully tendría que desaparecer unos cuantos episodios en la segunda, obligó a cambiar los planes. Para justificar su ausencia tiraron por el camino fácil: tenía que ser abducida. Y lo que parecía un parche acabó siendo el pistoletazo de salida a la subtrama conspiranoica que convirtió a la serie en un fenómeno de masas. Es lo que los fans denominan ‘mitología’, capítulos que salpican cada temporada relacionados con aquella abducción que hablan de un gobierno en la sombra, una colonización extraterrestre programada, abejas que transmiten un virus mortal, humanos clonados, un cáncer provocado por la implantación de un chip, atentados para esconder unos cadáveres incómodos, experimentos médicos a bordo de trenes… Si en esta nueva tanda de capítulos no entiende algo, ya sabe a quién echarle la culpa.

D de ‘Doblaje’

Que sí, que ahora todo lo vemos en versión original y muerte al doblaje y todo eso. Pero a mediados de los noventa no existían ni internet ni las televisiones duales, así que la única manera de seguir a Mulder y Scully en España era aceptar que hablaran en castellano con la voz de Lorenzo Beteta y Laura Palacios. Y no lo hacían nada mal si hacemos caso del revuelo que se montó cuando Palacios no participó en el doblaje de la segunda película de la serie, estrenada en 2008. La buena noticia es que, a juzgar por el trailer de Fox España, ha vuelto.

E de ‘Emmys’

Hasta el momento han sido 61 nominaciones las que ha tenido Expediente X –queremos creer que esta minidécima temporada le dará algunas más–, aunque sólo ganó en 16 ocasiones. Es más, el único miembro del reparto que tiene uno en casa es Gillian Anderson, que se llevó el premio a la Mejor actriz de 1997. Lo que si atesoran tanto David Duchovny como ella es un Globo de Oro, que lo ganaron en 1996, el mismo año en el que Expediente X fue reconocida por segunda vez como la Mejor serie dramática. La primera fue en 1994 y la última en 1997. Pero la lista completa de premios acumulados a lo largo de nueve temporadas es muy larga. Demasiado como para que los que hacen la serie se acuerden de que en ella aparecen dos Tp de Oro. Desagradecidos. ¿Quién no mataría por tener un Tp de Oro en la estantería?

F de ‘Fumador’

El villano por excelencia y el único, junto a Mulder y Scully, que aparece tanto en el episodio piloto como en el hasta ahora último capítulo, emitido en 2002. Hablamos de un personaje siniestro pegado a un cigarrillo –de ahí su apodo– que lidera un gobierno en la sombra conocido como ‘El sindicato’ y que, en teoría, había muerto. Pero se ve que lo han resucitado para esta nueva entrega. ¿Cómo? No lo sabemos. Claro que tratándose del responsable de la muerte de JFK, una de las muchas lindezas que le atribuyeron a lo largo de los años en los que la serie estuvo en antena, no resulta extraño. Por cierto, William B. Davis, el actor que le da vida, había dejado de fumar antes de empezar a rodar la serie, así que le fabricaron cigarrillos de hierbas aromáticas sin nicotina para que no recayera en el vicio. Paranormales pero sanos.

G de ‘Gunmen, The Lone’

En español, ‘Los tiradores solitarios’. Para los no iniciados, un guiño al nombre de la teoría que respalda la creencia oficial de que Lee Harvey Oswald era el único responsable de la muerte de John F. Kennedy. Teoría que, evidentemente, los conspiranoicos no respaldan porque creen que es imposible que una sola persona acabara con la vida del presidente. En Expediente X, El tirador solitario es también el nombre de la revista secreta que editan Langly, Frohike y Byers, tres locos que de vez en cuando ayudaron a los agentes Mulder y Scully en sus investigaciones cuando el aparato gubernamental se ponía en su camino. Estos personajes llegaron a la serie como secundarios, pero fueron tan bien recibidos por el público que acabaron protagonizando un spin-off que no duró demasiado. A ellos, por supuesto, también los veremos en estos nuevos capítulos.

H de ‘Hermana’

Concretamente la de Mulder, Samantha, abducida supuestamente por extraterrestres en su presencia cuando eran unos niños. Samantha es algo así como el McGuffin de la serie, la responsable de la obsesión de Mulder por los casos paranormales. Por ella se metió en el FBI y por ella abrió los expedientes X como último recurso para averiguar la verdad detrás de su secuestro. La obsesión se mantuvo durante siete temporadas, que es lo que tardaron en descubrir qué había pasado en realidad con ella. El destino final de la niña nos dejó a todos noqueados. A Mulder, sin embargo, le alivió un dolor que llevaba demasiado tiempo enquistado. “¿Estás bien?”, le preguntaba Scully al final de aquel episodio llamado Conclusión. “Estoy bien”, respondía él. “Soy libre”.

I de ‘Invitados’

Son miles los actores que pasan por una serie de 202 episodios, así que es normal que entre ellos encontremos bastantes que acabaron siendo famosos años después: Felicity Huffman,

Terry O’Quinn, Jack Black, Giobanni Ribisi, Ryan Reynolds, Lucy Liu, Bryan Cranston, Shia LaBeouf, Kathy Griffin, Micheal Emerson… Todos participaron en Expediente X antes de convertirse en estrellas, ya que Chris Carter no quería estrellas que restaran veracidad al show llegando a decir que no a gente como Whoopi Goldberg, que le pidió expresamente participar en algún capítulo. La única vez que intentaron tener a alguien realmente conocido en la serie fue con Cher, que aceptó aparecer en un episodio de la quinta temporada llamado El mutante pero que al final, por problemas de agenda, no pudo acudir al rodaje. Lo que sí hizo fue ceder gratis los derechos de una de sus canciones para que una imitadora hiciera un playback.

J de ‘Juegos’

La fiebre por Expediente X en la época es comparable a la que despiertan hoy series como Juego de Tronos, por lo que no tardaron en aparecer todo tipo de productos para que cualquiera se pudiera meter en casa en la piel de Mulder y Scully: un juego de mesa que ya no podemos usar porque tenías que utilizar una cinta VHS con fragmentos de la serie, videojuegos para PC y consolas, cartas de rol… ¿Lo mejor? La edición especial de Barbie y Ken caracterizados como los protagonistas.

K de ‘Kolchak: The Night Stalker’

Puede que este nombre no le diga nada, pero así se llamaba una serie de mediados de los setenta en la que Chris Carter se inspiró para crear Expediente X. Otra de sus claras referencias fue Twin Peaks, en la que David Duchovny precisamente había tenido un pequeño papel dando vida a un agente de la DEA aficionado al travestismo.

L de ‘Linternas’

Junto con los trajes de chaqueta de corte noventero, la principal seña de identidad de los protagonistas. En una serie en la que Mulder y Scully se pasaban media vida corriendo en la oscuridad era necesario que las usaran para no acabar llevándose medio decorado por delante. Pero lo que nunca se había hecho antes en televisión es que los actores apuntaran con el haz de luz directamente al objetivo de la cámara creando un efecto inquietante que todavía hoy, cuando alguien lo hace, nos transporta a los felices 90.

M de ‘Mulder’

El creyente de esta pareja de agentes. Un renegado que trabajaba solo en los expedientes X hasta que le pusieron a Scully de compañera para que incluyera una visión científica en sus desconcertantes informes. Dispuesto a creer en las teorías más disparatadas, amante de las pipas, el porno y del lanzamiento de lápices al techo, también es uno de los personajes más carismáticos que nunca han pasado por televisión. Se lo debemos a David Duchovny, el actor para el que Chris Carter escribió expresamente el papel de Fox Mulder y que después de haber dirigido y escrito algún episodio, decidió abandonar la serie en la séptima temporada. Menos mal que recapacitó y volvió. Por cierto, al contrario del personaje que le hizo famoso, Duchovny en la vida real es un agnóstico declarado. Y cantante. De hecho, el próximo mes de mayo estará en España presentando en directo Hell of Highwater, su primer disco.



N de ‘No Confíes en nadie’

En inglés, Trust No One. Ese fue el consejo que Garganta Profunda, confidente de la pareja de agentes que trabajaba para el gobierno en la sombra, les dió a Mulder y Scully antes de morir asesinado al final de la primera temporada. Una frase que resume perfectamente una constante en Expediente X: aquí nada ni nadie es lo que parecía. ‘TrustNo1’ también es la contraseña del ordenador de Mulder, además de una de las pocas frases que a lo largo de la serie sustituyeron a la mítica ‘La verdad está ahí fuera’ de la cabecera.

Ñ de ‘España’

Hoy suena a ciencia ficción, pero hubo un tiempo en el que el primetime de Telecinco lo ocupaban series internacionales con éxito de audiencia. Expediente X fue una de ellas. A la cadena amiga le debemos que Mulder y Scully llegaran a nuestras vidas todos los lunes a eso de las 21.45h, pero también que a partir de la sexta temporada, cuando empezó a maltratarla emitiendo capítulos sin orden ni concierto, tuviéramos que buscarnos la vida como fuera para saber cómo terminaron sus aventuras. El canal temático FOX ha sido el último en emitir la serie completa, y suponemos que también será quien estrene los nuevos capítulos en nuestro país.

O de ‘Opening’

Uno de los más míticos de la historia de la televisión. Especialmente gracias a la sintonía compuesta por Mark Snow, que descubrío el famoso “tininoninoní” después de apoyarse por accidente en el teclado de su piano y responsable de la música más extraña jamás escuchada en la cabecera de una serie de televisión hasta que Michael Guiacchino le arrebató el podio con la sintonía de Lost.

P de ‘parodias’

Hay dos señales claves para saber si has triunfado: que te insulten y que te imiten. De lo primero hubo bastante en Internet –Expediente X fue la primera serie que despertó un fenómeno fan en la red con miles de seguidores que abrían foros para comentar cada episodio después de la emisión–, y de lo segundo, también. De todas las parodias de la serie, la más recordada será siempre la de Los Simpsons, donde Gillian Anderson y David Duchovny prestaron sus voces para reírse de los personajes que les habían hecho famosos. Aquello además sirvió para que los responsables del show se atrevieran a explorar nuevos territorios y aceptaran incluir en cada temporada algún episodio autoparódico para rebajar el tono dramático habitual de la serie. Capítulos “hipnóticos como una lámpara de lava”, tal y como decía la Scully animada cuando veía correr a Homer.

Q de ‘Quiero creer’

En inglés, ‘I want to believe’. Esta es la frase que aparece en el famoso póster que Mulder tiene colgado en su despacho y que viene a ser lo que el marco amarillo en Friends: un icono. Como curiosidad, decir que durante la grabación de la serie había que reponerlo cada episodio porque todas las semanas alguien lo robaba del plató

R de ‘Romance’

La química entre Mulder y Scully fue evidente desde el primer episodio. Por eso la cadena quería que ambos personajes se enamoraran, algo a lo que Chris Carter siempre se negó en rotundo porque decía que eran las investigaciones, y no la vida personal de los agentes, lo que realmente importaba al espectador. Aquello derivó en una TSNR (Tensión Sexual No Resuelta) que se mantuvo hastal el final. La serie terminó con un beso que los fans llevaban nueve temporadas esperando. Un beso de verdad, no como cuando juntaron sus labios para felicitarse la llegada del año nuevo en un episodio emitido dos años antes. En la película estrenada en 2008 pudimos verles ya conviviendo como pareja. En este regreso ya no estarán juntos, y explicar cómo han llegado a esta situación sera una de las tramas que se tratarán en los seis episodios. Como la vida misma.

S de ‘Scully’

La agnóstica de esta pareja de agentes. Una doctora recién contratada en el FBI a la que obligan a trabajar con Mulder para espiarle y derribar sus locas teorías con evidencias científicas. Dispuesta a dudar de todo menos de Dios, es habitual viéndola diseccionando cadáveres en autopsias, corriendo con tacones y poniendo miradas de incredulidad cada vez que Mulder soltaba una de las suyas. Este fue el primer papel de Gillian Anderson, que solo tenía 24 años cuando entró en la serie. Los ejecutivos de la cadena no la querían porque no era lo suficientemente rubia, alta y tetona, pero Chris Carter se empeñó en que tenía que ser ella y acertó. El productor no quería una simple comparsa para el protagonista masculino. Scully estaba destinada a ser la primera mujer independiente, inteligente y empoderada de la televisión. Pocos años después, influidas por este personaje, miles de chicas decidieron estudiar carreras hasta entonces mayoritariamente masculinas relacionadas con la ciencia. En el FBI también notaron un aumento de solicitudes de ingreso femeninas. Es lo que se llamó el ‘efecto Scully’.

T de ‘Tooms’

Así se llamaba el primer monstruo que apareció en la serie. Un ser que se alimentaba de hígados humanos y que podía meterse en las casas por cualquier conducto, por muy estrecho y pequeño que fuera. A Tooms lo vimos en el capítulo 3. Desde entonces, Mulder y Scully se las han tenido que ver con hombres lobo, vampiros, fantasmas, hombres-sanguijuela, yetis, un tipo capaz de provocar combustión espontánea, otro cuya sombra fundía a la gente, momias, el chupacabras… Por lo visto el monstruo de esta nueva temporada será un homenaje a la Criatura del Lago. Veremos cómo queda el experimento.

V de ‘Vancouver’

La ciudad canadiense donde se rodaron las primeras cinco temporadas. Se hizo allí y no en Los Ángeles por dos motivos: tenían a pocos kilómetros todo tipo de paisajes capaces de pasar por cualquier localización estadounidense y, sobre todo, porque era mucho más barato. De lo que significó esta serie para la ciudad se reían en la película de South Park, que enseñaba un gráfico mostrando de dónde venían los ingresos del país y el 90% lo atribuían a Expediente X (el otro 10% a Celine Dion). A partir de la sexta temporada, por petición de David Duchovny, la producción se trasladó a Los Ángeles, lo que para muchos fue el principio de la decadencia de la serie.

W de ‘Walter’

Este es el nombre de pila del Director Adjunto Skinner, el musculado y calvo jefe de Mulder y Scully que entró en la serie aparentando ser un villano pero que, poco a poco, se transformó en uno de sus más fieles aliados dentro del FBI. Él, por supuesto, también regresa en los nuevos capítulos. Si también lo hace el otro Walter importante de la serie, el hijo que Scully y Mulder dieron en adopción cuando sólo era un bebe para evitar que lo mataran, no es seguro.

X de ‘X-filos’

Así se autodenominan los fanáticos de la serie.

Y de ‘Yale’

Antes de ser actor, David Duchovny estudió en esta Universidad un master en Literatura Inglesa. Allí también llegó a dar alguna clase, pero para desgracia de su alumnado y alegría del resto del planeta, decidió abandonar las aulas para dedicarse de lleno a la interpretación.

Z de ‘serie Z’

Eso es lo que los ejecutivos de Fox que dieron luz verde al proyecto pensaron que sería la serie antes de convertirse en un fenómeno. Y es que nunca creyeron que aquella frikada de aliens y fantasmas pasaría de la primera temporada. También de ‘serie z’ son los efectos especiales de los primeros capítulos, que recuerdan bastante a los del Plan 9 del espacio exterior de Ed Wood, considerada la peor película de la historia del cine y que Mulder reconoció en un capítulo haber visto más de 40 veces. Pero los tiempos y el presupuesto han cambiado. Tanto que en el primer capítulo de este regreso prometen que veremos el accidente de un OVNI más realista de la historia.

