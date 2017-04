Evo confunde la fecha del golpe de Barrientos y le genera críticas en Twitter

El presidente Evo Morales confundió hoy la fecha en que se suscitó el golpe de René Barrientos al presidente Víctor Paz Estenssoro, que fue el 4 de noviembre de 1964, más no así el 4 de mayo del mismo año, como se leyó en un tuit que envió desde su cuenta en Twitter: @evoespueblo.

El tuit que envió el Jefe de Estado estuvo al menos una hora en su perfil, porque fue borrado tras notarse el error que había cometido. El comentario fue escrito antes de las 10:00 de la mañana y decía: “De Vpdte, 4 de mayo de 1964, Barrientos da golpe de Estado a Víctor Paz. Es responsable de Masacre de San Juan. Historia negra de Barrientos”.

Minutos después, el periodista Mario Espinoza le corrigió el error y le aclaró que el golpe de Barrientos fue el 4 de noviembre de 1964.

En su programa en radio Compañera, Espinoza comentó sobre este error y cuestionó que quienes manejan la cuenta del Presidente le hagan “meter la pata”. “Señores que le hacen el tuit al Presidente no le hagan esa tontería, el golpe fue el 4 de noviembre, no el 4 de mayo, no le hagan meter al Presidente la pata”, expresó.

No faltaron los usuarios que cuestionaron a Morales en Twitter. El periodista Carlos Valverde escribió: “Ese lo debe haber escrito él”. En tanto, Anai Urquidi hizo notar que leyó o leyeron el tuit de Espinoza para corregir el error y Alejandro Medinaceli consideró que este error le costaría “la pega” al funcionario que lo escribió.

Tras el error se borró el tuit y se escribió uno nuevo con el mismo tenor, aunque no con la fecha en mayo, sino en noviembre como correspondía. A continuación le presentamos la captura de pantalla que hizo Página Siete antes de que se borre el error.