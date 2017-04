Evo: ‘La derecha quisiera que muera, hierba mala no muere’

Ironiza en Cochabamba

El presidente Evo Morales ironizó este viernes a los rumores sobre su presunta muerte que antecedieron a su operación de laringe en Cuba, durante un discurso con motivo de inaugurar el XIII congreso departamental de mujeres “Bartolina Sisa” efectuado en el municipio de Vinto en Cochabamba.

“Cuando estaba entrando para la operación, veo mensaje Evo ha muerto. Quisieran que muera, ustedes saben que hierba mala no muere, no vamos a morir. Porque están aplaudiendo, no soy mala hierba por si acaso”, dijo el mandatario.

En su opinión la derecha desea que ocurra aquel extremo. “Quisiera que se muera Evo, que se muerta nuestro proceso, pero cuando hay unidad, hagan lo que hagan, digan lo que digan, jamás va a parar nuestro proceso”, acotó.

Dijo sentir que las mujeres campesinas de Bolivia nunca lo abandonaron, menos los movimientos sociales, sin embargo exhortó a la unidad de todos para mantener el actual proceso de cambio.

Asimismo pidió a los dirigentes saber reconocer errores en la conducción de sus organizaciones, advirtiendo que se generan problemas, cuando son caprichosos y no se corrigen a tiempo.

“Saben, lamentablemente algunos departamentos tenemos un problema, ambición y codicia. Y eso hay que eliminar. Al cargo no se busca, el cargo nos busca. El gran problema es que algunos compañeros tienen juntuchas, siento que ese es problema”, manifestó el jefe de Estado.

Fuente: erbol.com.bo