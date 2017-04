Exgobernador Suárez presenta denuncia contra juez beniano por mandarlo “ilegalmente” a la cárcel

La ex autoridad política opositora al Gobierno señaló que la denuncia la hace en Sucre ante la Fiscalía General porque desconfía de la imparcialidad de los fiscales de Beni.

Ernesto Suárez durante la presentación de su denuncia en la Fiscalía General. Foto: CORREO DEL SUR

Suárez presenta denuncia contra juez beniano por mandarlo “ilegalmente” a la cárcel

El ex gobernador de Beni, Ernesto Suárez, denunció este miércoles ante la Fiscalía General al juez José Pedro Carvallo por el delito de prevaricato, ilegal detención preventiva y otros por haberlo enviado a prisión durante 27 días alegando que no tenía domicilio señalado, cuando en los más de 30 procesos que la Fiscalía sigue en su contra fue notificado en su domicilio conocido.

“En la imputación que me hacen pidieron mi detención por no tener familia, domicilio y no demostrar un trabajo que genere recursos, en ningún momento muestran que se daba el peligro de fuga por el flujo migratorio o facilidad para salir del país”, aseguró Suárez a momento de entregar la denuncia en Sucre.

La ex autoridad política opositora al actual Gobierno señaló que la denuncia la hace en la Fiscalía General porque desconfía en la imparcialidad de los fiscales de Beni que en menos de 15 minutos consiguieron un informe del flujo migratorio para presentarlo en la audiencia de medidas cautelares en medio de una confabulación para mandarme a la a cárcel, dijo Suárez.

No descartó con ampliar la denuncia contra miembros de Migración en Beni y los fiscales de ese distrito que sin argumentos sostenibles promovieron su detención preventiva.

En su memorial, Suárez pidió la imputación y la acusación contra el juez Carvallo por ser el responsable de su detención en la cárcel.

CORREO DEL SUR DIGITAL / SUCRE