Fernando Barrientos, de Lanús, dio doping positivo

Fue en el marco del partido ante Nacional, en el primer duelo del Granate en esta edición de la CONMEBOL Libertadores Bridgestone.

Lanús es uno de los mejores equipos de la CONMEBOL Libertadores Bridgestone, y este jueves lo volvió a ratificar, a causa de que consiguió un valioso empate ante Zulia en Venezuela gracias al tanto de José Sand en la segunda etapa del partido.

Sin embargo, un integrante del plantel no estuvo a la altura del resto del equipo, a causa de que su doping dio positivo en uno de los duelos del elenco de la Zona Sur de la Provincia de Buenos Aires en esta Copa.

EMPATE VALIOSO#LibertadoresxFOX | Lanús igualó 1-1 con Zulia en Venezuela y está primero en el grupo 7 ?????https://t.co/uiSo8agCMfpic.twitter.com/m3Sc5vEOnw — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 28 de abril de 2017

Y se trata de Fernando Barrientos, quien no es un habitual titular dentro del armado de Jorge Almirón, pero sí suele ingresar en los complementos o está desde el comienzo pero en los duelos menos importantes para el presente de Lanús.

El exvolante de Rosario Central le tocó pasar por el doping después de la derrota frente a Nacional en el debut del Granate en la Libertadores y dio positivo, a causa de un diurético.

¡CASI PARA QUÉ TE TRAJE!#LibertadoresxFOX | Pasquini quiso despejar la pelota de cabeza pero casi la mete en su propio arco. pic.twitter.com/MQuxHv1eTl — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 27 de abril de 2017

De todos modos, aún no hay ninguna sanción de manera oficial, aunque no quepan dudas de que la CONMEBOL actuará al respecto y el Granate tendrá una baja que no solo podría influir en la Libertadores Bridgestone sino que también podría ser para el torneo argentino.

Fuente: foxsports.com.ar