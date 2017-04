Hallan muerta a una argentina dentro de una caja en su casa de Playa del Carmen

Cintia Vanesa González, de 29 años, trabajaba en esa ciudad de la Península de Yucatán desde hace un año. Por el crimen, está detenido su novio, también argentino.

Cintia Vanesa González tenía 29 años y fue hallada muerta en Playa del Carmen. (Facebook)

Cintia Vanesa González, de 29 años, fue asesinada en la localidad turística mexicana de Playa del Carmen. El cuerpo lo encontró el novio de la joven: estaba dentro una caja de cartón en la casa que compartían. Justamente, Francisco, su pareja y que también es argentino, fue detenido por el crimen.

Fuentes de la Fiscalía del estado de Quintana Roo dijeron que la víctima “fue encontrada en posición fetal” dentro de un caja. “Al parecer tiene algunos golpes en la cabeza”, contó un portavoz de la Fiscalía que no dio más precisiones.

Cargando video…

Carmen Benítez y Victoria Vasallo, prima y amiga de la víctima respectivamente, coincidieron en que el autor del crimen de Vanesa no fue su novio.

Benítez, en diálogo con C5N, dijo que el día anterior al crimen Vanesa y Francisco le habían dado hospedaje a un chico mexicano, al cual no conocían. “Se iba a quedar dos días. Esta persona necesitaba hospedaje en Playa de Carmen”, contó Carmen. Y agregó: “No aparece. Les robó plata y los documentos. Sospechamos que fue este chico mexicano”. Lo mismo contó Victoria ante TN.

Hacía un año que Vanesa y Francisco, oriundo de Mar del Plata, vivían juntos en Playa del Carmen. Ambos trabajan en un hotel del lugar. Ella era encargada de animación de los huéspedes y también daba servicio de babysitter. Se habían conocido en Perú, viajando.

Cintia Vanesa González fue encontrada muerta y en una caja en Playa del Carmen, México.

“Ayer a la noche, Vanesa no contestaba a los WhatsApp de Francisco. Entonces, fue a la casa. La puerta estaba cerrada. La forzó y la encontró dentro de una caja de cartón. Supuestamente la habían estrangulado. También presentaba golpes en la cabeza”, contó Benítez. El cuerpo de la víctima tenía su ropa puesta, reza un comunicado oficial.

Luego, Francisco llamó a la Policía y llamó al jefe de ambos en el hotel. Lo que siguió fue su detención. Actualmente, está incomunicado.

Por otro lado, la amiga de Vanesa también contó que entre ellos hubo un pelea pocos días antes del crimen. “Sabemos que Francisco la encontró con una persona que no estaba invitada al lugar. Y él se enojó por eso. Igual, nosotros creemos que no tiene nada que ver. Ella estaba muy contesta con él Decía que era muy amoroso”.

La hermana fue a visitarla y no la pudo ver

Celeste, hermana de Vanesa, había viajado a México a visitarla. Es más, llegó a Playa del Carmen ayer a las 20 y fue ahí cuando el informaron que la habían encontrado muerta. Así se enteró la familia del crimen.

Cintia Vanesa González fue encontrada muerta y en una caja en Playa del Carmen, México.

“Celeste se contactó con el Consulado argentino en México. Y ahí le sugirieron que no reconozca el cuerpo ahí, que lo reconozca en Argentina. Porque era peligroso hacerlo en ese país, ya que no sabían qué había detrás del crimen”, dijo Bárbara Gornatti, amiga de Vanesa. “Nosotros no llegamos a conocer a Francisco. Ella nos decía que era una persona excelente. Muy amorosa”.

En Playa del Carmen hay una gran población de argentinos, muchos de los cuales llegan atraídos por la belleza de sus playas de arena blanca y mar turquesa, y después deciden buscar un empleo para quedarse a vivir.Aunque la localidad en general es tranquila, en enero hubo un tiroteo en el club de playa Blue Parrot que dejó cinco muertos y 15 heridos durante un festival de música electrónica: fue atribuido a disputas por la venta de drogas.

Fuente: clarin.com