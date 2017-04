“Hubo mucho viento en contra al hablar de exportar el Carnaval”

Cambas Holgazanes. Los coronadores del próximo año compartieron detalles de su proyecto, su alegría por el triunfo en la elección en la ACCC y las inquietudes que los movieron para postularse



Piden fiscalización del pueblo. Los Cambas Holgazanes, coronadores del Carnaval 2018, están distribuyendo 3.000 ejemplares de su proyecto Ciudad de los anillos para que todo mundo se empape de sus deseos de refrescar las tradiciones en base a cuatro pilares: hábitat, historia, tradición (música) y desarrollo.

Afónicos por el festejo, Bruno Ferrari (socio), Carla Áñez (reina) y Richard Ribera (presidente) visitaron el Diario Mayor y fue la cabeza de la comparsa quien respondió.

¿Tienen algún apoyo institucional para su proyecto?

No lo tenemos, económicamente hablando, pero contamos con apoyo de empresas privadas, sin ellas este proyecto no podría hacerse realidad. Cuando uno es serio, responsable y consecuente, las empresas confían. Hubo mucho viento en contra cuando hablamos de exportar nuestro Carnaval, pero todos los carnavales del mundo tienen sus propias particularidades y esta fiesta es la vitrina más grande que tenemos los cruceños para mostrar nuestras tradiciones.

El Carnaval es ofrecer algo, soñar y tocar puertas, no se trata solamente de mostrar una casaca. Se critica al Carnaval cruceño por el desorden. ¿Es ese desorden un producto exportable?

Quienes tuvieron la suerte de estar en carnavales como el de Río de Janeiro, saben que es impresionante, pero también que tiene mucha inseguridad y riesgo y eso no cohíbe a los turistas de ir a conocerlo. Tenemos mucho por mejorar, pero qué hacemos los cruceños si no tomamos acciones y solo dejamos que pasen las generaciones. Esto puede superarse.

¿Carla Áñez será la reina del Carnaval 2018?

A la comparsa Cambas Holgazanes la ha caracterizado consecuencia, seriedad, y en este momento sería irresponsable con una chica de la familia Cambas Holgazanes y con la sociedad hablar de esto. No vamos a entrar en ningún tipo de especulación ni a manejar nombres de ninguna chica de Santa Cruz por respeto a la mujer cruceña. El día que se sepa nos encargaremos de anunciar a la prensa, y por el momento no podemos hablar de un tema que no ha sido analizado.

¿Cuál es el perfil que tienen de la soberana?

Esa respuesta puede ser controversial, pero lo que creemos los Cambas Holgazanes de lo que debería ser una reina, además de una apreciación personal, es una chica que disponga de tiempo para dar todo al pueblo cruceño, con mucha inteligencia, oratoria y que esté interesada en la historia y en las tradiciones de Santa Cruz porque queremos fomentar esto para dejar un legado a los jóvenes.

No podemos permitir que se siga diciendo “fomentemos las costumbres” y hacer lo contrario, por eso tenemos un proyecto que no permite que salgamos en las presentaciones con temáticas que no tengan que ver con la Ciudad de los anillos.

Los coronadores siempre quieren preservar las tradiciones. ¿Cómo pueden cumplir eso en una gestión?

Este proyecto lo venimos trabajando ya hace dos años sobre cuatro pilares, con el apoyo de historiadores.

¿Qué pueden decir a los detractores del Carnaval?

Siempre hay gente a favor y en contra, pero el esfuerzo que se ponga a esta fiesta nunca será en vano. Carnaval es la mejor forma de mostrar Santa Cruz al mundo, como a través de su ventaja comparativa que es ser el centro geográfico de Sudamérica.

¿Qué hay que sufrir para coronar?

Hemos disfrutado todos y cada uno de los momentos. Sí descuidamos un poco el trabajo y la familia, pero buscando en lo posible el equilibrio.

¿Vale la pena?

El Carnaval es algo que llevamos dentro quienes lo amamos. Para mucha gente es difícil entender lo que hacemos y depende de qué óptica se lo vea. Gracias al Carnaval tenemos muchos y buenos amigos y disfrutamos de una buena parte de la identidad de los cruceños.

¿Qué es Santa Cruz para los coronadores?

Una bella de ayer, exportable mañana

Fuente: El Deber