Ibrahimovic anunció que no piensa retirarse

El delantero sueco del Manchester United sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en el cruce ante Anderlecht por la UEFA Europa League.

Zlatan Ibrahimovic está transitando los últimos años de su carrera. A los 35 años el delantero aún brilla en el Manchester United, pero jueves 20 de abril sufrió una dura lesión que amenazaba su continuidad como deportista profesional.

La rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla demanda no menos de 6 meses de recuperación después de la operación. Debido a esto se especuló con que el sueco pudiera retirarse definitivamente de la actividad.

Pero en el día de hoy realizó un posteo en su cuenta de Instagram donde afirma lo contrario: Primero, gracias a todos por su apoyo y amor. No es novedad que me lesione y voy a estar lejos del fútbol por un tiempo. Atravesare esta situación como todo lo demás y volvere aún más fuerte. Hasta ahora he jugado con una sola pierna así que no debería ser un problema. Una cosa es segura, yo decido cuando es el momento de parar y nada más. Rendirse no es una opción. Nos vemos pronto.

First of all, thank you for all the support and love. Its no news I got injured so I will be out of fotball for a while. I will go through this like everythings else and come back even stronger. So far I played with one leg so it shouldn’t be any problem. One thing is for sure, I decide when its time to stop and nothing else. Giving up is not an option. See you soon Una publicación compartida de IAmZlatan (@iamzlatanibrahimovic) el 23 de Abr de 2017 a la(s) 2:54 PDT

Fuente: foxsports.com.ar