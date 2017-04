“La gente está castigando a las élites políticas tradicionales”

Entrevista a Miguel Ángel Benedicto, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea, sobre las elecciones presidenciales francesas, cuya primera vuelta se celebra este domingo.

Los franceses están llamados este domingo a las urnas para decidir quien será el presidente del país durante los próximos cinco años. En caso de que ninguno de los candidatos logre la mayoría absoluta, algo que se da ya por hecho, será necesaria una segunda vuelta entre las dos opciones más votadas, que se celebrará el 7 de mayo.

Según las encuestas, cuatro candidatos llegan a las urnas empatados técnicamente: el centrista Emmanuel Macron, fundador de la plataforma política En Marché!; Marine Le Pen, líder del partido de extrema derecha Frente Nacional; el derechista François Fillon, del partido Los Republicanos; y el izquierdista Jean-Luc Mélenchon, de Francia Insumisa.

A pesar de que el sistema de dos vueltas francés ha permitido a los partidos tradicionales gobernar el país durante los últimos 50 años, acabando con cualquier opción de los partidos de extrema derecha y extrema izquierda en la segunda vuelta, estos comicios son los más impredecibles de la historia reciente de Francia, y podrían poner fin al bipartidismo.

Miguel Ángel Benedicto, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea, analiza con RT estos comicios, cuyos resultados marcarán un antes y un después en el futuro de la Unión Europea.

RT: Macron y Le Pen parten como favoritos en las encuestas, ¿crees que será una lucha entre estos dos candidatos dejando de lado a los partidos tradicionales?

M.A.B.: Yo no daría por descartado a Fillon todavía, sobre todo por el voto oculto que hay en Francia. El Partido Socialista sí que no tiene ninguna posibilidad, pero Fillon está a dos puntos de Macron y Le Pen, por lo que entra dentro del margen de error que tienen las encuestas. Es decir, cualquiera de los cuatro candidatos, Macron, Le Pen, Fillon y Mélenchon, tienen posibilidades de ganar este domingo y pasar a una segunda vuelta.

RT: ¿Cómo podría afectar el atentado terrorista de este jueves a los resultados de las elecciones?

M.A.B: El atentado beneficia sobre todo a Marine Le Pen. Ella es partidaria de cerrar las fronteras de Europa, mantiene un discurso antiinmigración y racista, y creo que puede ser la más beneficiada de este atentado. También Fillon, que tiene un discurso bastante duro con la inmigración y la necesidad de incrementar las medidas de seguridad.

RT: ¿Ha llegado el fin del bipartidismo en Francia?

M.A.B: Está claro que hay una especie de crisis política, sobre todo de la socialdemocracia europea. Hemos visto cómo están cayendo en todos los países. Lo vimos con el Pasok en Grecia, recientemente en las elecciones holandesas, en las que el Partido Socialista se desplomó, y lo estamos viendo ahora en Francia, donde las encuestas auguran a Hamon un batacazo enorme. Parece que la gente en estos momentos apuesta más por personas que por partidos políticos.

Si nos fijamos en Macron, no tiene partido político, sino una plataforma. Es decir, se ha presentado por su cuenta. Venía del Partido Socialista francés y se presenta con una plataforma política, no tiene partido. En el caso de Melenchon es prácticamente lo mismo. Hay una coalición de partidos pero ya no están en un único gran partido. Obviamente, hay una crisis de los partidos tradicionales. La gente parece que está castigando a las élites políticas tradicionales, y eso podemos verlo claramente en estas elecciones que se van a celebrar en Francia.

RT: La gestión económica de Hollande, ¿tiene algo que ver con el ascenso de estos políticos en Francia?

M.A.B: Creo que en general es un problema europeo, sobre todo por los efectos negativos que tiene la globalización. En el caso concreto de Francia, los temas de terrorismo también han afectado mucho, ya antes de la campaña. Es un país que lleva un año y medio con atentados del ISIS. Por ello, tenemos tanto la crisis económica, por un lado, como esta inseguridad que genera miedo en las sociedades.

En esta situación, suelen crecer estos líderes, muchas veces populistas y con recetas fáciles para problemas complejos. También son líderes muy nacionalistas y anti-europeos. Desde mi punto de vista, están equivocados. No creo que la solución esté en un mayor nacionalismo o en el Estado – nación. Creo que está más en soluciones europeas y más supranacionales que el Estado – nación, pese a que ellos apuesten por soluciones del siglo XX para problemas del Siglo XXI.

Pero es obvio que hay un ascenso de este tipo de partidos. Los populismos están ascendiendo tanto a la extrema derecha como a la extrema izquierda en toda Europa, por distintas razones. En algunos países, por sufrir los efectos negativos que tiene la globalización y, en otros, es una cuestión más de identidad, de seguridad y al final es miedo. Miedo a que tus hijos tengan un trabajo peor que el tuyo, a que ganen menos dinero o estén desempleados. Miedo a perder tu identidad como francés o como holandés frente a la inmigración, frente a la llamada crisis de refugiados.

Son miedos que surgen en este momento y que aprovechan los partidos populistas para dar esas soluciones que están muchas veces fuera de la realidad. Basta ver las propuestas de Mélenchon a nivel económico. Dese mi punto de vista, son un ‘brindis al sol’ en estos momentos.

RT: Sin embargo, el candidato favorito, Macron, representa precisamente al liberalismo.

M.A.B: Sí y no. Macron es un fenómeno curioso y un personaje muy interesante. Es un anarca, educado en el Ècole Nationale d’Administration, donde se educan las élites francesas. Además, procede del mundo de la filosofía, ha estado en la banca de inversión, es un hombre que ha hecho mucho dinero y, después de ganar mucho dinero, se metió en política. También es joven. Es decir, tiene unos ingredientes muy curiosos. Forma parte de esa élite pero no parece de esa élite, cuando obviamente, de algún modo, está respaldado por la élite.

Representaba la parte más liberal dentro del socialismo francés. Decidió poner en marcha esta aventura por sí solo y le ha salido bien, porque obviamente los problemas de corrupción que ha tenido Fillon le han beneficiado y lo ha colocado a la cabeza de la carrera por la Presidencia francesa. Quizás con un Fillon fuerte y sin los problemas de corrupción que ha tenido, no estaríamos hablando de Macron como cabeza de carrera. Pero en estos momentos lo es. De hecho, si pasa a la segunda vuelta, es el que más posibilidades tiene de vencer al resto de candidatos, según nos indican todas las encuestas.

RT: El candidato que quiere la Unión Europea

M.A.B: Claramente es el candidato favorito en la mayor parte de países europeos. En su libro, que está entre los más vendidos de Francia, y en artículos que ha escrito para diferentes medios, apuesta por una UE más integrada, apuesta por esa UE a varias velocidades y por una mayor integración económica y policial de la UE. Claramente es el favorito de las instituciones.

