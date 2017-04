La Policía apunta a que tres atracadores de Brinks siguen en Bolivia para no dejar el dinero robado

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que la Policía continúa con los operativos en la zona fronteriza con Brasil para capturar a los tres atracadores restantes de la remesa de Brinks

El brasileño Mariano Luiz Tardelli cayó este sábado por el atraco a Brinks. Foto: La Razón

Pasaron 19 días del atraco a la remesa de Brinks en la vía a Roboré, frontera con Brasil, y la Policía continúa con operativos para dar con los tres miembros de la banda que aún permanecerían en la zona, escondidos en el monte, para no alejarse del botín. Paralelamente, la Policía y la Fiscalía tienen previsto una inspección a la hacienda Laura, uno de los escondites de los atracadores.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que la hipótesis de que los antisociales siguen en la zona está apoyada en el hecho de que ningún lugareño los vio movilizándose en carreteras o las vías del tren, pero además –sostuvo- se piensa que no quieren alejarse de la región para estar cerca del botín que escondieron.

Fuertemente armados atracaron una remesa de Brinks y se llevaron $us 350 mil y Bs 2,6 millones. Huyeron en tres vehículos, de los que incendiaron dos para despistar a los policías y adentrarse en el monte en su intensión de huir. Fueron ubicados y protagonizaron una resistencia armada que dejó cinco policías heridos.

Una semana después fue capturado Mariano Tardelli, identificado como el líder de la banda criminal con un impacto de bala que habría recibido en el intercambio de fuego. En sus declaraciones aseguró que el dinero en bolivianos fue quemado, aunque Romero en varias oportunidades puso en duda la versión.

“La Policía continúa trabajando en Inteligencia y operaciones en la zona. La Policía considera que los tres brasileños que no han sido capturados se encuentran en territorio boliviano. Ningún lugareño los ha visto desplazados por carretera o vía férrea. Si el dinero está en la zona, lo más obvio es que las personas no van a abandonar la zona para no alejarse del dinero”, afirmó.

Romero confirmó que se hará una inspección en la hacienda Laura, donde se encontró elementos quemados para verificar si entre ellos está resto de dinero.

El comandante de la Policía, general Abel de la Barra, informó en una entrevista con este medio que Tardelli fue orillado a cometer el atraco por las deudas que tenía con la organización delictiva brasileña Primer Comando de la Capital (PCC).

La Razón Digital / Carlos Corz / La Paz