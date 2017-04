Las estadísticas de IDC pronostican que las ventas del iPhone 7 serán discretas

En apenas una semana conoceremos los últimos resultados económicos de Apple, los correspondientes al segundo trimestre financiero de la firma de 2017. Por entonces, sabremos con exactitud el peso que ha tenido el iPhone 7 en el mercado durante los últimos tres meses. Sin embargo, las estadísticas proporcionadas por IDC nos avanzan que el último de los iPhones tendrá un papel discreto, al nivel de lo logrado por el iPhone 6s el pasado curso.

El año pasado, hubo un momento en el que las ventas de Apple languidecieron. Por entonces, saltaron todas las alarmas ante una posible caída de la firma de la manzana mordida. ¿El fin de una era? ¿Se acabó definitivamente el elixir dejado en herencia por Steve Jobs? Las escasas novedades incluidas en el iPhone 7 presagiaban nuevas caídas en el volumen de ventas de la norteamericana. No obstante, los últimos resultados trimestrales han dejado ver que los de Cupertino han mantenido el tipo, en la línea con la mejor versión de la firma en años anteriores.

El papel del iPhone 7 en el mercado mundial

El próximo 2 de mayo Apple tiene una importante cita de cara a inversores y accionistas. La compañía presenta resultados económicos, los correspondientes a los tres primeros meses del año y que coinciden a su vez con el segundo trimestre fiscal de la multinacional. Este informe es la prueba que atestigua la salud de los productos de la manzana mordida, con especial atención al iPhone, la principal fuente de ingresos. ¿Cómo habrá respondido el iPhone 7 tras seis meses a la venta? ¿Signos de agotamiento? De un modo u otro, el nivel de ventas del iPhone 7 durante los últimos tres meses denotará cómo Apple responderá en el mercado mundial hasta la llegada de nuevos modelos que estimulen las ventas.

El mercado global sigue creciendo

Un primer indicativo a este respecto llega de la mano de las estadísticas elaboradas por IDC (International Data Colaboration) que una vez más elabora un informe que nos dibuja la actual situación del mercado mundial de smartphones. A grandes rasgos, la venta de smartphones ha subido un 4.3%, mercado en el que Samsung se corona con unos 79.2 millones de teléfonos inteligentes vendidos durante los tres primeros meses del año, seguido de otros como Huawei e incluso Oppo, con un destacado papel en China.

Las ventas del iPhone 7, estancadas

Sin embargo, ¿qué hay de Apple? Según la información en poder de la compañía analista, IDC pronostica que Apple se mantendrá en el puesto número dos a nivel global con unas ventas estimadas en 51.6 millones de smartphones. Con este volumen de ventas, los norteamericanos acaparan el 14.9% del mercado global.

En cuanto al nivel de crecimiento, la tabla estadística proporcionada nos habla de un crecimiento prácticamente inexistente, por lo que podríamos decir que las ventas de Apple se han estancado con respecto al primer trimestre del año anterior, cuando IDC apuntaba a 51.2 millones de iPhones vendidos.

A falta de conocer los resultados oficiales proporcionados por la propia Apple, la información aportada por IDC deja ver que el papel del iPhone 7 ha sido más bien discreto, en cuanto si valoramos que las ventas no han experimentado crecimiento alguno respecto a las registradas durante el mismo periodo del año anterior por el iPhone 6s. Si bien puede tomarse como un dato positivo, dado que previsiblemente no habrá caídas en las ventas, no podemos perder de vista que Apple, por su condición de compañía puntera, necesita mejorar sus resultados.

