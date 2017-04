Liverpool celebra sus 125 años con uniforme conmemorativo

Los Reds presentaron una nueva equipación por su aniversario

¡Liverpool está de fiesta! Los Reds presentaron un escudo y uniforme conmemorativo por los 125 años del club que se cumplen el 3 de junio.

Los Reds presentaron el logo que usarán durante la temporada 2017-2018. El símbolo está acompañado de la fecha de fundación y los años que cumple el club.

El equipo de Anfield presentó el nuevo uniforme que usarán los futbolistas el último partido de la temporada y durante la campaña 2017-2018.

Here it is – our 2017/18 home kit. Secure yours for Friday 19 May: https://t.co/lcgZri2EPQpic.twitter.com/PrK5AuI9uz — Liverpool FC (@LFC) 27 de abril de 2017

Fuente: foxsports.com.ar