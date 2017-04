Los dos países que gobierna Donald Trump

Paula Lugones recorrió EE.UU. y explica por qué el interior postergado definió el triunfo de este fenómeno político.

Seguidores de Trump en un congreso de la National Rifle Association (NRA) en Georgia. REUTERS/Jonathan Ernst

Lleva 25 años recorriendo el territorio de los Estados Unidos. Tanto el de las grandes ciudades –devenidas casi países en sí– como el de los caminos que cruzan el ancho y largo mapa de un país donde habitan infinidad de identidades y culturas. Paula Lugones, corresponsal de Clarín en Washington, acaba de publicar Los Estados Unidos de Trump (Ariel), un libro donde investiga y explica las raíces del trumpismo y donde traza un perfil definido de los que decidieron llevar al billonario a la Casa Blanca. Desde la capital de EE.UU., Lugones cuenta cómo hizo el libro y cómo es ese país interno, olvidado, capaz de tomar decisiones vitales.

–En tu libro definís a Trump como “muy liberal para ser republicano y demasiado conservador y empresario para ser demócrata”. ¿Ese es el secreto de su éxito?

–El secreto de su éxito es que ganó la presidencia siendo alguien absolutamente ajeno al sistema: jamás ocupó un cargo público. Y a la vez era una figura conocida en todos los rincones de EE.UU. y del mundo, una marca, un nombre muy posicionado, una cara reconocible.

–¿Cuándo debuta en política?

–Primero estuvo en el Partido de la Reforma junto con Ross Perot, que en 1992 se enfrentó a Bill Clinton y George Bush padre, y que obtuvo casi un 20% de los votos. Después coqueteó con el Partido Demócrata y finalmente se afilió al Partido Republicano. Y también fue muy crítico con el establishment del partido. Es muy difícil encasillarlo porque por ejemplo, en temas sociales, es mucho más liberal que el promedio republicano. Si bien ha dicho que está en contra del aborto no se ha pronunciado contra el financiamiento de las clínicas donde se los practica. Se ha casado tres veces con modelos –una de ellas se desnudó en una revista–, se ha divorciado. Se acerca a los demócratas en temas como el gasto público. Cambia de posición de un día para el otro…

–Hay presidentes que confiesan que toda la vida quisieron serlo y que siempre trabajaron con esa meta. ¿Trump lo deseó o se encontró por casualidad en la Casa Blanca?

–Es un hombre que no conoce los límites. Nació en una familia millonaria con un ejército de mucamas y chofer. Cuando estaba en la escuela primaria le pegó una trompada a un maestro dejándole un ojo negro y no sufrió consecuencias. Su padre lo envió a una academia militar. Participó de otras campañas, pero en esta sintió que era su última oportunidad. Es uno de los presidentes más viejos de Estados Unidos. Fue a todo o nada. Al principio era visto como un payaso, los medios nunca pensaron que podría llegar a tener éxito.

–¿Tu libro nace en la cobertura electoral en la que atravesaste la ruta 66? ¿Cuándo vislumbraste que no todos los candidatos le prestaban atención a la llamada América profunda?

–Vengo cubriendo EE.UU. desde las elecciones de 1992, cuando ganó Clinton. En el viaje por la ruta 66 recorrí casi cuatro mil kilómetros desde Chicago hasta Los Angeles, en camioneta. Fui reportando en tiempo real qué era lo que sentía el ciudadano común del interior del país. Hay que alejarse de los grandes centros urbanos y trasladarse al interior del país, donde se puede respirar el verdadero clima y tomar la verdadera temperatura de lo que estaba sucediendo y de lo que piensa el ciudadano común. Mi objetivo era explicar el fenómeno y no tanto criticar la personalidad de Trump, que era lo que hacía todo el mundo. Traté de explicar por qué un personaje como él crecía.

–Tanto Obama como Bill Clinton vieron lo que pasaba en el interior. ¿Por qué no lo vio Hillary?

–Tanto Clinton como Obama fueron candidatos outsiders, que llegaron en un momento para romper con el establishment. Clinton vino después de años de republicanos, y sedujo a las clases medias. Y Obama también, después de años de George Bush, de un país guerrero, era una persona absolutamente nueva y fresca. ¿Qué pasó con Hillary? Todos pensaron que era un número puesto, que no tenía rivales. Un personaje que no había tenido grandes polémicas, salvo el escándalo de sus mails. Era impensable que perdiera las elecciones. Pero el partido no supo interpretar lo que ocurría en el interior del país donde se estaba generando un gran sentimiento de frustración, desesperanza.

–¿Y qué Estados Unidos quieren los votantes de Trump?

–El eslogan fue “Hacer a Estados Unidos grande otra vez”. Prendió con fuerza. ¿Por qué? Porque querían volver a un pasado donde los afroamericanos no tenían derechos, las mujeres estaban en la casa y no trabajaban, los inmigrantes eran pocos y no amenazaban su trabajo; donde los gays y las lesbianas eran pecadores, donde el cristianismo reinaba. Hillary no supo dar respuesta a ese electorado blanco, conservador, no conectó con ellos. También los llamó “canasta de deplorables” justo cuando crecía la tensión entre el electorado liberal políticamente correcto que la votó y este otro que prefirió a Trump. Se detestan entre sí.

–¿Hay grieta también allí? No pareciera ser una división partidista, hay otros ejes que cortan la sociedad, ¿no?

–Claro, no están asociados a los partidos. De hecho, yo encontré decenas de votantes de Trump que habían votado por Obama, incluso, en la interna demócrata por Bernie Sanders. Es muy loco. En el sistema político estadounidense, hay una base muy liberal que siempre vota a los demócratas. Otra muy conservadora que siempre vota a los republicanos. En el medio hay todo un mar que es el que hace ganar o no las elecciones. Eso fue decisivo en la victoria de Bill Clinton, en la de Obama y en la de Ronald Reagan. La división no es entre partidos, es en realidad entre los sectores más urbanos, más cosmopolitas, de las grandes megalópolis, sobre todo las que están ubicadas en las costas como Nueva York, Washington, Los Angeles, San Francisco, incluso Chicago, que no está en la costa, es una gran ciudad, donde la gente está más en contacto con los inmigrantes, con el multiculturalismo, con la diversidad, incluso con la corrección política, donde importa la educación, la alimentación, etc. En cambio, los Estados Unidos de Trump, afincados en centros suburbanos, pequeñas ciudades, en el campo, es gente que no tiene grandes aspiraciones, que se conforma con terminar el secundario y trabajar en la fábrica del pueblo, es gente que no viaja, consume comida chatarra, le gusta cazar, las armas.

–¿Pero se toleran unos a otros?

–Son dos países muy diferentes que apenas se conectan. Un neoyorquino se parece más a un francés que a un habitante de Kansas. Uno de Oklahoma ve al de Nueva York como arrogante, esnob, que vive en la ciudad del pecado. En esos dos mundos, culturalmente tan distintos, también hay una enorme distancia económica y social. Un habitante de Connecticut, al este de Nueva York, o de Nueva York mismo, vive en promedio ochenta años. En cambio, un habitante de Luisiana, en la América profunda, conservadora, sureña, muchísimo más pobre, vive setenta y cinco años en promedio. A veces se vive en un nivel de vida que es como en Honduras. Allí se gasta menos que en las costas, no tienen ambiciones de cambiar la casa, ni querer el convertible, ni mandar a los chicos a una universidad cara. Estos dos mundos son prácticamente irreconciliables.

