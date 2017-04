Mesa replica a Morales y dice que le ofreció postular a la secretaría general de la OEA

El expresidente respondió las afirmaciones de Evo Morales en su blog. Dijo que nunca recibió respuesta a varias propuestas que hizo entorno a la estrategia comunicacional sobre el tema del mar.

La réplica que publicó Carlos Mesa sobre las afirmaciones del presidente Evo Morales.

El expresidente y portavoz de la causa marítima, Carlos Mesa, replicó este jueves las afirmaciones del presidente Evo Morales sobre la última reunión que sostuvieron el 10 de marzo de este año, donde según el Jefe de Estado, antes que hablar de la demanda marítima, el vocero le pidió apoyo para postular a la secretaría general de la UNESCO.

“No hice público el tema precisamente porque nunca presenté mi candidatura al citado cargo, como tampoco hice pública la oferta que me hizo el Presidente en 2013 para ser candidato a la Secretaría General de la OEA”, escribió Mesa en un texto que publicó en su blog y luego compartió en su cuenta en Twitter.

Confirmó que solicitó ese encuentro al Jefe de Estado para comentarle que algunos representantes acreditados en la UNESCO veían con buenos ojos su eventual postulación y conocer si el país apoyaría esta decisión, pero luego desistió de ello tras un “análisis a profundidad” que hizo con el canciller Fernando Huanacuni.

Morales había dicho que Mesa pidió ese encuentro para pedir apoyo a su postulación a la secretaría general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) y que el tema del mar fue tocado “de pasito”.

“Pensé que era con tema del mar, no había sido con tema del mar, había sido con tema de su candidatura. Me ha pedido en esa reunión ser candidato a ser secretario de la Unesco, me he sorprendido”, afirmó.

Mesa lamentó estas afirmaciones, aseguró que en ese encuentro ambos temas fueron tratados “con la misma relevancia” y ratificó su compromiso con la causa marítima.

“Me sorprende que lo diga, ya que le he enviado tanto a él, como al Vicepresidente Álvaro García y al Ministro de Relaciones Exteriores David Choquehuanca, varias cartas con propuestas de trabajo, acción e ideas en torno a la estrategia comunicacional sobre el mar, que nunca me han sido respondidas ni por el Primer Mandatario, ni por el Vicepresidente, ni por el Ministro de Relaciones Exteriores”, escribió. (28/04/2017)

