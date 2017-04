Ministra de Salud convoca a una reunión a los enfermos con cáncer de La Paz

Sin embargo, Campero no aclaró si el Gobierno asumirá la responsabilidad de la compra del acelerador lineal, que los enfermos con cáncer demandan desde hace varios años.

De rodillas, enfermos con cáncer pidieron en los últimos días solución a su demanda. Foto: Página Siete.

La Paz, 26 de abril (ANF).- La ministra de Salud, Ariana Campero, convocó a los enfermos con cáncer, que reactivaron sus medidas de presión en la ciudad de La Paz en demanda de la compra de un acelerador lineal para el Hospital de Clínicas, a una reunión prevista para este jueves.

“Hoy estamos remitiendo la notita para hacerles la citación (a una reunión) y para que mañana nos acompañen en el Ministerio de Salud, no queremos que se movilicen más, no creemos que sea correcto que se expongan más al sol, entonces nos vamos a sentar con ellos para dialogar”, dijo la autoridad.

Asimismo anticipó que el Ministerio de Salud convocará a los especialistas en oncología de todo el país para construir un plan mucho más estructurado a favor de las personas con cáncer.

“El Gobierno nacional no se lavará las manos ni se desvinculará de esta temática aunque en la normativa no sea su competencia (…) nosotros no nos estaremos tirando la pelota (con la Gobernación)”, apuntó.

Sin embargo, no aclaró si el Gobierno asumirá la responsabilidad de la compra del acelerador lineal, que los enfermos con cáncer demandan desde hace varios años.