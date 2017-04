Muere Jonathan Demme, el hombre que se atrevió a hacer la película que nadie quería hacer en Hollywood

El director norteamericano sufría cáncer de esófago. Tenía 73 años.

En 1992, Jonathan Demme tenía Hollywood a sus pies. Tras hacer historia con El silencio de los corderos (la tercera película en lograr los cinco Oscars principales: película, director, actor, actriz y guión), tenía a su disposición todos los proyectos que quisiera. Demme se decantó por Philadelphia. La primera película producida por un gran estudio sobre el sida, la enfermedad que aterrorizaba al mundo entero.

Un par de años antes, Compañeros inseparables (un drama independiente sobre cómo el virus diezmó la comunidad homosexual) había intentado sin éxito fichar a alguna estrella para lograr repercusión. Todos dijeron que no. Ningún actor de primera fila quería ver su nombre, su cara y su cuerpo asociados a una enfermedad que provocaba temor, paranoia y repulsión colectiva. Al aceptar dirigir Philadelphia, Jonathan Demme convirtió automáticamente la película en una de los más prestigiosas del año.‘

Denzel Washington dudó mucho antes de aceptar el papel de Joe Miller, el abogado homófobo (porque podía serlo, porque era lo normal) y serófobo que sin embargo aceptaba representar a Andrew Beckett. Enfermo de sida y despedido improcedentemente por su propio bufete, Andrew Beckett decidía tomar medidas legales contra sus jefes. De este modo, el gran público podía acercarse a Beckett a través del género más de moda en aquel momento: el drama de juicios.

Para el papel de Andrew, Jonathan Demme no concebía a otro actor que a Tom Hanks. Hasta entonces, Hanks era una semiestrella de la comedia con un carisma entrañable para representar al americano medio y para conquistar a todo tipo de público. Ese era exactamente el tipo de gancho que una película de temática tan escabrosa necesitaba.

Ante el asombro de Tom Hanks por la obstinación de Demme y el productor Marc Platt (que este año, durante unos segundos, ganó por primera y efímera vez un Oscar por La La Land) por sacar adelante un proyecto que todo el mundo les intentaba convencer de que abandonasen, Platt respondió con naturalidad: “porque es lo correcto”.

La iniciativa de Jonathan Demme también nacía de la culpabilidad. Él mismo se había sentido incómodo al compartir cenas de amigos con enfermos de sida. Demme, como el personaje de Denzel Washington, también había temido contagiarse al compartir servilletas. También había sentido miedo al abrazar a sus hijos al regresar de esas cenas.

Y si alguien como él, que se consideraba a sí mismo justo, progresista y empático, era capaz de sentir ese terror a compartir espacio con enfermos de sida, ¿cómo no iban a sentir lo mismo millones de personas más desinformadas?

Jonathan Demme sabía que, a efectos prácticos, ninguna herramienta de predicación resulta tan masiva y efectiva como el cine de Hollywood. Nada convencería más rápido y mejor a la sociedad de que el sida no era un castigo divino, ni una enfermedad de yonkis y mariquitas, ni se contagiaba por el aire que una película protagonizada por Tom Hanks.

Demme trabajaba sin descanso, más horas que ningún otro de los involucrados en el rodaje, para que Philadelphia fuese la película adecuada. A la altura de su responsabilidad. Un drama con el grado necesario de justicia, dignidad y sensibilidad para derribar el estigma social de millones de enfermos que morían solos y avergonzados, humillados por la sociedad y apestados por sus familias. Pero también para que la película conectase con el espectador medio, incluso ese que sentía profundo asco hacia los enfermos.

Tom Hanks, Denzel Washington y Antonio Banderas (representantes también de las tres razas mayoritarias de Estados Unidos) miraban fijamente a la cámara, hablaban con el espectador. Le conmovían y le hacían replantearse su actitud. El infalible formato del drama judicial conseguía que todo el mundo se pusiese de parte del débil, en este caso Andrew Beckett. Un hombre gay. Un enfermo de sida.

Hasta Bruce Springsteen compuso una canción, Streets of Philadelphia, para promocionar la película entre el público más conservador. Y de repente, Philadelphia se estrenó como una de las películas más relevantes y comentadas del año. Allí estaba, un drama sobre la crueldad de nuestra sociedad hacia esa enfermedad bautizada en sus orígenes como “el cáncer gay”, hacia esa lacra que dos presidentes distintos (Reagan y Bush) habían ignorado por completo porque al fin y al cabo no afectaba a la gran mayoría de sus votantes.

Y compartía multicines con Señora Doubtfire, El informe pelícano y Parque jurásico. Una película que no tenía miedo a mostrar la decadencia de la carne de Tom Hanks, e incluso le ponía un espejo delante (literalmente) a los asistentes al jucio y, por extensión, al mundo entero, para que viéramos la descomposición en vida de Andrew Beckett. Asistíamos a la despedida de su familia que, uno a uno, decían adiós para siempre a su hijo, a su hermano y a su novio. Tom Hanks y Antonio Banderas bailaban abrazados en una fiesta de disfraces. Llevaban trajes de la marina, una decisión de última hora de Jonathan Demme para celebrar que Bill Clinton acababa de conseguir que la insitución militar no tuviese derecho a exigir a sus soldados que saliesen del armario si no querían hacerlo.

La maquinaria de Hollywood, quizá el lugar más frívolo de la Tierra, se puso en marcha para reflexionar sobre la inhumana reacción de la sociedad contra el sida. Tom Hanks y Bruce Springsteen ganaron un Oscar cada uno, y todo el Dorothy Chandler Pavillion se puso en pie para felicitarles. Las personas más vanidosas, millonarias y atractivas del mundo parecían así darse una palmadita colectiva en la espalda por haber votado en la dirección correcta.

Pero también estaban dando visibilidad mundial a un problema del que nadie había querido hablar antes (como si fueran a contagiarse con la sola mención del nombre de la enfermedad), y reconociendo el coraje de dos señores muy blancos, muy americanos y muy heterosexuales como Hanks y Springsteen que en cierto modo se habían jugado su carrera al embarcarse en una película en teoría truculenta.

Los 200 millones de dólares recaudados (novena película más exitosa de 1993) demostraron que no había nada que temer: el público resultó ser más comprensivo de lo que los ejecutivos y las estrellas de Hollywood temían. Después de Philadelphia, los personajes gays (e, inevitablemente, masculinos) empezaron a disfrutar de una mayor visibilidad en las películas de Hollywood. Una jaula de grillos, La boda de mi mejor amigo o Mejor…imposible no tenían reparos en contar una historia que llevaba décadas existiendo fuera de cámara.

Pero a pesar de aquella ovación en pie, el coraje que dio vida a Philadelphia no fue el de Hanks o Springsteen. Fue el de su director. Jonathan Demme creyó en el poder de Hollywood para arrojar justicia sobre la narrativa social más vergonzosa de los años 80 y principios de los 90. Y desoyó a todos los que le aconsejaron que no rodase esa película bajo ningún concepto. Será una frase hecha, e incluso un recurso fácil, y mucho más cuando hablamos de un señor que acaba de fallecer. Pero también es un hecho innegable: Jonathan Demme hizo del mundo un lugar mejor.

Fuente: revistavanityfair.es