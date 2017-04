Oliva tramita crédito bancario de $us100 MM

Gobernación de Tarija

(Tarija Economía)

El gobernador de Tarija, Adrián Oliva, agilizará trámites ante el Ministerio de Economía y Finanzas, a fin de obtener “luz verde” para acceder a un crédito de $us 100 millones de la banca privada.

Oliva junto al secretario de Gestión Institucional, Rubén Ardaya, viajaron este lunes a la ciudad de La Paz para reunirse con autoridades de ese Ministerio.

“Vamos a realizar trámites complementarios. Se avanzó bastante la pasada semana por parte de los secretarios de Planificación y de Economía no solo para el crédito bancario, sino también para el fideicomiso”, indicó el gobernador.

La Gobernación tarijeña busca concretar los $us 100 millones (equivalente a Bs 700 millones) del crédito bancario bajo la garantía de los ingresos por regalías petroleras para la conclusión de 44 proyectos y ejecutar 39 proyectos.

Oliva dijo que urge reactivar la economía departamental y no puede seguir paralizado por mucho tiempo.

Según el secretario de Gestión Institucional, Rubén Ardaya, de los Bs 700 millones, Bs 159 millones se destinarán a la conclusión de 44 proyectos y Bs 540 millones para la continuidad de 39 proyectos en ejecución.

Se reveló que $us 50 millones están ya comprometidos por una entidad bancaria, cuyo nombre se mantiene en reserva, y solamente restan concretarse el restante $us 50 millones a ser cubiertos por algunos bancos interesados en otorgar créditos a la Gobernación de Tarija que desde el segundo semestre del 2015 se redujeron sus ingresos por regalías debido a la baja del precio del crudo en el mercado externo que no termina de recuperarse.

Fuente: erbol.com.bo