Para los empresarios, la economía arranca, pero a baja velocidad en Argentina

Los hombres de negocios creen que la actividad ya empezó a repuntar, pero no a al ritmo deseado; aseguran que no lo hace de manera homogénea en todos los sectores; se destaca el agro

Lenta, pero constante. Así es la recuperación de la economía argentina en tiempos de Mauricio Macri. Eso es lo que opinan, al menos, los empresarios locales cuando se enfrentan con la pregunta clave: “¿Arranca o no arranca?” Los hombres de negocios creen que algunos brotes verdes ya se pueden ver, pero que no todos los sectores despegan a la misma velocidad, y que hay que esperar un poco más para vislumbrar un repunte más homogéneo de la actividad.

La mayoría coincide en que el campo es uno de los rubros que ya ha dado muestras de buena salud, pero que también es cierto que no todas las ramas de la actividad tienen en el país la misma capacidad para desenvolverse en un comercio más abierto al mundo, como el que plantea la actual administración.

Cristiano Rattazzi, presidente de FCA Argentina, cree que la economía avanza, pero no unitariamente. “Algunos despegan más rápido y otros menos rápido. Como está la economía, no se puede pedir que todos los sectores crezcan al mismo tiempo. Pero tenemos el ejemplo del agro. Si usted va al interior va a ver todo lo que está generando ese sector”, afirma el empresario.

El sector automotor, que es el área en la que se mueve Rattazzi, ya dio muestras de que se está poniendo en marcha. En el primer trimestre de 2017, la venta de automóviles 0 kilómetro tuvo una suba interanual de 42,5%, según el último informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara). Entre enero y marzo, se vendieron 230.861 unidades. En tanto, la venta de autos usados mantuvo en marzo la tendencia positiva que mostró en el primer bimestre de 2017. El mes pasado, se transfirieron 151.128 unidades usadas, cifra que marca un crecimiento del 16,7% frente a 2016, según los datos difundidos por la Cámara del Comercio Automotor (CCA).

Roberto Murchison, presidente de Grupo Murchison, coincide en el diagnóstico. El empresario portuario dice que el “arranque o no” depende de cada rama. “Pero si uno va a al puerto de Zárate, puede decir que ya arrancó. Vemos muchos camiones, grúas y remolcadores, que es justamente lo que se ve cuando comienza un ciclo de crecimiento de la economía”, comenta el hombre de negocios.

Según Murchison, uno de los temas para que arranque la economía es la inversión. “El Gobierno dio un paso importante al arreglar con los holdouts, pero todo lleva su tiempo. Por otro lado, la recuperación de Brasil, de la que ya hay indicios, va a apalancar el crecimiento del país”, opina.

Por parte del sector estrella del momento, el agro, Luis Miguel Etchevehere, es más que optimista. “Nosotros vemos que hay una reacción por parte del campo, con un aumento de la superficie sembrada, cosecha récord e incremento de las exportaciones de carne”, destaca el presidente de la Sociedad Rural Argentina. Y agrega: “A partir de que el Gobierno cumplió la promesa de quitar y reducir retenciones, el campo no esperó un minuto y se largó a invertir, generando 25.000 puestos de trabajo. Y vamos a seguir incrementando la producción y agregando valor en la medida que tengamos condiciones similares a nuestros competidores”.

¿Cuáles son esas condiciones? Estabilidad monetaria, baja inflación, sistema impositivo que incentive la inversión en lugar de ahogarla, financiamiento en condiciones favorables y acuerdos comerciales. “Todo eso lo tienen nuestros competidores”, precisa Etchevehere.

Algunos números del campo: en todo 2016 y el primer cuatrimestre de 2017 invirtió US$ 58.000 millones. Además, su potencial para los próximos cinco años es producir alimentos para más de 600 millones de personas y generar 1,1 millones de puestos de trabajo.

Ante la pregunta de si “arranca o no arranca”, Miguel Acevedo, presidente de Aceitera General Deheza, no duda: “Sí, arranca”, responde. “Lento, pero sí, arranca”, acota. Según dice, todo lo que es agroindustria y exportaciones ya se va a poder ver este mismo año.

Entre las cuestiones que ponen palos en la rueda, menciona a la inflación. Luchar contra ella, dice, “es como un parto; pero hay que combatirla sea como sea porque es mala para todos, pero los que más la están sufriendo son los más pobres”. Y señala: “Yo antes no tenía diferenciación de productos, porque valía lo mismo cualquier marca. Pero ahora, con el nuevo gobierno, va a haber más competencia entre productos. Eso también es recuperación”.

Hay muchas inversiones que se concretan cuando toda la infraestructura y logística están en parámetros adecuados. Esa es la visión de Carlos Bacher, presidente y CEO de Techint Ingeniería y Construcción. “Proyectos de ingeniería y construcción, que es de lo que puedo hablar, están empezando a aparecer, pero los ciclos son largos. Recién se comienzan a ver resultados y el desafío es dar continuidad a todo esto, sobre todo con financiación”, indica Bacher.

Por su parte, Jaime Campos, presidente de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) subraya que observa una serie de condiciones para el crecimiento que no estaban antes. ¿Cuáles son? Un marco claro para las inversiones, que el Gobierno está tomando medidas para bajar los costos del comercio y el inminente crecimiento del consumo interno (se están cerrando paritarias y va a haber mayor financiamiento), enumera el directivo. “Creemos que la economía va a empezar a arrancar, pero es difícil decir hoy cuál va a ser la envergadura de ese despegue. Repito: ya vemos signos de recuperación”, concluye Campos.

En tanto, José Cartellone, presidente de la empresa constructora del mismo nombre, cree que, de a poco, la economía arranca. “Hay cosas que se están haciendo bien, pero esto no es mágico, no se puede arreglar todo de un día para el otro”, expresa. Y agrega: “Veo sectores que ya arrancaron, como el agro, por ejemplo”. Cartellone también dice que hay que recordar que se viene de un contexto con 40% de inflación. “La herencia que le dejaron a este gobierno es muy pesada”, enfatizó.

Su sector, la construcción, no pasa un buen momento. En febrero -según datos del Indec- cayó 3,4% con relación a un año atrás. Pese a que baja menos por la expansión de la obra pública, esto no alcanza para revivir la economía. Es que la actividad privada -el 75% del total del sector- todavía no arranca. En este rubro se perdieron, en 2016, cerca de 60.000 puestos, pese a que se recuperaron unos 20.000 en los últimos meses, según cifras del organismo.

Con todo, aún a la espera de que el repunte sea más homogéneo y que de una vez se consolide una tendencia, los hombres de negocios confían en el arranque de la economía.

