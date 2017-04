PCC extiende tentáculos: Paraguay dice que monto robado es menor a $us 40 millones; antes ejecutaron atraco en Bolivia

En Bolivia esta detenido el brasileño Mariano Luiz Tardelli, líder de la banda que asaltó una millonaria remesa de Brinks el pasado 30 de marzo en el municipio cruceño de Roboré, ubicado a 250 kilómetros de la frontera con Brasil. (eju.tv)

Asesor de Prosegur asegura que monto robado es mucho menor a USD 40 millones

Foto: Noelia Duarte.

ultimahora.com

El asesor de la empresa Prosegur, José Darío Frutos, aseguró que el botín llevado por los delincuentes es muchos menor a USD 40 millones, como se informaba en principio. El asalto se produjo en la madrugada de este lunes en el local ubicado en Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná.

Los criminales utilizaron explosivos para ingresar a la sede de Prosegur. Foto: Noelia Duarte

“En realidad no se sabe el monto, pero no es la cifra que se está diciendo”, expresó el representante legal de la firma transportadora de caudales.

Sin embargo, tampoco quiso aventurarse a mencionar el valor del botín llevado por los criminales, porque todavía es muy prematuro.

“Se sabe cuánta plata había en la bóveda, pero no puedo brindar información, por ser confidencial. Todavía no hay información precisa, pero es mucho menor a USD 40 millones”, expresó el asesor José Darío Frutos a la emisora 780 AM.

A fin de dar tranquilidad a los clientes, el representante legal mencionó que la empresa está totalmente asegurada y el monto sustraído será recuperado.

La fiscala Liliana Denice Duarte realiza el levantamiento de datos en la empresa Prosegur, que fue asaltada en la madrugada de este lunes, en Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná.

Hasta el momento lograron confirmar que entre 20 y 30 son los delincuentes que ingresaron al local de la empresa transportadora de caudales, todos de nacionalidad brasilera, indicó la representante del Ministerio Público.

ASALTO. Los delincuentes utilizaron entre cinco y ocho vehículos para realizar su operativo tipo comando. Cinco fueron abandonados en la localidad de Hernandarias y todos eran blindados.

Se trata de un Hyundai Santa Fe plateado; un Mitsubishi negro de chapa brasileña DQW4302; Volkswagen Touareg, también con chapa de San Pablo; Chevrolet Blazer plateado; y Dodge Ram2500 negro con chapa del vecino país LRT1344.

En el interior de la camioneta Dodge los intervinientes encontraron explosivos en gel y cuatro cargadores de AK 47.

El grupo de unos 100 delincuentes cerró el perímetro de unos 600 metros para trabajar sin interrupciones en el robo de la bóveda de Prosegur. Primero mataron al suboficial Sabino Benítez y luego hirieron a otros guardias.

En la zona del kilómetro 4, hacia el acceso a la Supercarretera incendiaron un camión semirremolque y dos automóviles, mientras disparaban a los vehículos que seguían llegando por el tramo.

En simultáneo, en otros dos puntos de ingreso hacia el Área 1 hicieron arder en llamas otros cuatro vehículos. En total bloquearon cuatro accesos y uno fue utilizado para huir con dirección a Hernandarias

Ciudad del Este: Se llevan millonario botín y matan a un policía

Un grupo de personas realizó un asalto tipo comando a la bóveda de la empresa Prosegur durante la madrugada de este lunes en Ciudad del Este, Alto Paraná. Se alzó con un botín de 40 millones de dólares y un policía falleció tras un enfrentamiento.

Foto: Édgar Medina.

UltimaHora / Paraguay.- Según informó el corresponsal de Última Hora en la zona, Édgar Medina, el grupo estaba conformado al menos por 100 delincuentes. El agente fallecido fue identificado como Sabino Benítez.

Los asaltantes llegaron alrededor de las 23.30 frente la vivienda del empresario Alejandro Anisimoff, quien vive frente a Prosegur. Estuvieron hasta las 03.30, unas cuatro horas duró, hasta la huida de los mismos.

Cerraron accesos del parque de Área 1, después bloquearon kilómetro 4 de la ruta 7, quemaron un camión grande y un vehículo particular; lo mismo hicieron sobre la avenida Monseñor Rodríguez.

Del lado de Brasil, sobre el km 3.5, abandonaron un vehículo y utilizaron un fusil punto 50, y aparentemente sería el lugar por donde salieron para huir. Además, quemaron tres vehículos sobre la avenida Bernardino Caballero, entrada de la Jefatura de la Policía, a unos 4 km del lugar del asalto.

Usaron explosivos para volar la fachada de Prosegur. Cuatro explosivos fueron desactivados hasta las 05.50 de este lunes.

Abandonaron tres vehículos en la zona de Hernandarias, hacia donde huyeron. En uno de ellos se encontró el fusil punto 50. Directamente disparaban hacia los vehículos donde estaban parapetados.

PCC estaría tras “megaasalto” a Prosegur

Según la Policía Nacional, el Primer Comando Capital (PCC) estaría tras el millonario asalto tipo comando que se produjo en la madrugada de este lunes en Ciudad del Este. Unos 60 malvivientes atacaron el local de la empresa Prosegur. El monto del botín se desconoce, pero aseguran que no llega a los USD 40 millones.

ultimahora.com

Un informe remitido por la Policía Nacional menciona al PCC como el presunto responsable del asalto más grande de la historia del país, donde unas 60 personas participaron. El despliegue y la cantidad de armamentos utilizados rebasaron completamente la reacción policial.

Un personal policial identificado como Sabino Ramos fue asesinado y otro fue herido. Otras tres personas también fueron heridas.

Días atrás, la Policía advirtió de un posible atraco de esta magnitud, situándolo en la localidad de Santa Rita, ubicada a 30 km de CDE, que estaría siendo organizado por esta banda criminal. Sin embargo, este hecho tomó totalmente de sorpresa a las fuerzas de seguridad.

El PCC es una banda transnacional surgida en los años noventa en Brasil. La banda estaría integrada por varios exconvictos y prófugos de la Justicia. Se caracterizan por su presencia en la zona fronteriza, varios estados brasileros y por su extrema violencia.

Asalto. Los delincuentes utilizaron entre cinco y ocho vehículos para realizar su operativo tipo comando. Cinco fueron abandonados en la localidad de Hernandarias y todos eran blindados.

Se trata de un Hyundai Santa Fe plateado; un Mitsubishi negro de chapa brasileña DQW4302; Volkswagen Touareg, también con chapa de San Pablo; Chevrolet Blazer plateado; y Dodge Ram2500 negro con chapa del vecino país LRT1344.

En el interior de la camioneta Dodge los intervinientes encontraron explosivos en gel y cuatro cargadores de AK 47.

El grupo de más de 60 delincuentes cerró el perímetro de unos 600 metros para trabajar sin interrupciones en el robo de la bóveda de Prosegur. Primero mataron al suboficial Sabino Benítez y luego hirieron a otros guardias.

En la zona del kilómetro 4, hacia el acceso a la Supercarretera incendiaron un camión semirremolque y dos automóviles, mientras disparaban a los vehículos que seguían llegando por el tramo.

En simultáneo, en otros dos puntos de ingreso hacia el Área 1 hicieron arder en llamas otros cuatro vehículos. En total bloquearon cuatro accesos y uno fue utilizado para huir con dirección a Hernandarias