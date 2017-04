Presidenta de Diputados condena la convocatoria de la oposición a votar nulo en las elecciones judiciales

“Ni siquiera se había publicado la convocatoria y el señor (Samuel) Doria Medina ya estaba convocando al voto nulo”, dijo la presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia.

Montaño condena la convocatoria de la oposición a votar nulo en las elecciones judiciales

La presidenta de Diputados, Gabriela Montaño, en una rueda de prensa. Foto: Diputados.

Tras la postura del bloque opositor en la Asamblea Legislativa Plurinacional, de llamar a un voto nulo para el reglamento de preselección de magistrados, la presidenta de la cámara de Diputados, Gabriela Montaño, cuestionó este domingo la actitud asumida por la oposición y pidió a ésta que respete a las personas que se presentarán al proceso preselectivo.

“Ni siquiera se había publicado la convocatoria y el señor (Samuel) Doria Medina ya estaba convocando al voto nulo. Si uno cree en este proceso participa y asiste, (pero) si no cree para qué hacen el show de hacer seguimiento si igual van a convocar al voto nulo, y lo que me parece peor de esta actitud es que las decenas o cientos de postulantes que puedan presentarse ya están predeterminados por la oposición a que no valga la trayectoria de esas personas”, señaló Montaño en conferencia de prensa.

Montaño entreveró que la oposición quiere volver al cuoteo y boicotear el proceso de preselección de autoridades del Órgano Judicial. “Qué clase de oposición es esa que ni siquiera ha empezado el proceso y ya está llamando a un voto nulo, esa es la oposición que tenemos en nuestro país, la que quiere volver al cuoteo. Como el Movimiento al Socialismo no está en esa lógica y no se va a repartir los cargos como si fuera una baraja de cartas entonces la oposición quiere boicotear y preanunciar una postura de voto nulo”, acotó la Presidenta de la Cámara Baja.

También llamó a tener respeto por los profesionales que se presentarán al proceso. “Tengan un poco de respeto por la gente, ya no con la Asamblea, tampoco se respeta al sistema universitario, a la gente, a los abogados de este país. Por lo menos esperen a ver quiénes son las personas que se van a postular”, concluyó la autoridad.

Montaño ratificó que ocho miembros del sistema universitario acompañarán todo el proceso de preselección de candidatos, dada la gran experiencia que tienen en las evaluaciones a docentes y universitarios.

La Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó el sábado el reglamento para la preselección de los aspirantes a magistrados del Órgano Judicial. Los representantes de la oposición se abstuvieron de votar.

La Razón Digital / Rodolfo Aliaga / La Paz