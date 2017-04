Primera imagen del OnePlus 5 con doble cámara trasera

Con las novedades esperadas para para el mercado de smartphones Android de cara a mitad de este año ya desveladas, una de las grandes atracciones aún por descubrir correrá a cargo de OnePlus. Y es que el fabricante chino tiene en sus manos el lanzamiento del OnePlus 5 con doble cámara trasera, una característica que ya aparece en la primera fotografía filtrada del modelo.

El OnePlus 5 ya ha sido protagonista de las noticias de actualidad del sector en unas cuántas ocasiones y lo seguirá siendo de forma más habitual en los próximos meses. Y es que se espera que el nuevo modelo, el que sustituirá al OnePlus 3T, sea presentado a mediados de año. Una de las primeras referencias al modelo llegaba con la suposición sobre el cambio de nombre, de OnePlus 4 a OnePlus 5. Pura cuestión de supersticiones en China en torno al número 4. Otra de las parcelas que ha sido objeto de rumores y filtraciones ha sido la ficha técnica del OnePlus 5. Ahora lo es por aparecer la primera foto del OnePlus 5, una imagen que daría más relevancia a otra de las especificaciones rumoreadas hasta la fecha, el OnePlus 5 con doble cámara trasera.

Imagen real del OnePlus 5

Si bien hemos sido testigos de varios render del nuevo modelo de OnePlus, hoy ha trascendido a partir de un medio hindú la que podría considerase la primera imagen real del OnePlus 5. La misma, a juzgar por los detalles que se pueden extraer, dejaría ver un modelo con un diseño similar al del OnePlus 3, con un contorno redondeado para ofrecer la mayor ergonomía. No es posible ver la parte frontal del equipo, pero la no disposición de un sensor de huellas en la carcasa trasera hace prever que la marca china seguirá apostando por el sensor biométrico integrado en el botón Home frontal. No obstante, tampoco podemos descartar que una de las innovaciones de esta generación de OnePlus fuese la implantación de un sensor ultrasónico debajo de la pantalla.

No obstante, la fuente hace un apunte y es que, a pesar de que indican que la foto ha sido proporcionada por una fuente cercana al proyecto, no hay manera de confirmar que el OnePlus 5 no varía de diseño, puesto que es susceptible de cambios hasta que la compañía inicie el proceso de fabricación del dispositivo.

OnePlus 5 con doble cámara trasera

No obstante, lo más distinguido de la primera foto del modelo es la aparición de una configuración de doble cámara trasera. Así pues, de confirmarse la imagen como veraz significaría que en los próximos meses seremos testigos de la presentación de un OnePlus 5 con doble cámara trasera. Nada se sabe acerca de las características de la misma, tales como la resolución de los sensores ni lentes, así como la tecnología y funciones que pueda incorporar.

Lo que sí parece evidente es que OnePlus parece dispuesta a seguir la estela de las principales marcas del segmento premium, donde hemos podidos ver cómo los iPhone 7 Plus, Huawei P10 o Xiaomi Mi 6 han adoptado esta solución técnica.

Fuente > IndiaToday Vía > AndroidHeadLines

