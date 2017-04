Rechazan retorno de Condori al Concejo Municipal y éste llora en conferencia de prensa

La Paz. La concejala Andrea Cornejo expresó su rechazo al retorno de Condori, quien fue llevado a la cárcel por una denuncia de maltrato intrafamiliar.

Condori muestra fotografías que fueron “montadas”. Foto de Archivo Página Siete

Hoy por la mañana, el concejal Mario Condori (MAS), quien saliera en libertad tras ser denunciado por violencia contra su esposa, Virginia R., intentó retomar sus funciones en el Concejo Municipal de La Paz, no obstante, su presencia generó tensión y rechazo de parte de los concejales de Sol.Bo, que decidieron retirarse de la sesión que llevaban adelante.

Ayer, el concejal del MAS informó que fue sobreseído del proceso por violencia intrafamiliar contra su esposa, no obstante, la víctima afirmó que la decisión de la justicia se debe a que Condori tiene poder político y dinero.

La concejala Andrea Cornejo (Sol.Bo) expresó su rechazo al retorno de Condori, quien había estado ausente desde septiembre pasado, cuando fue aprehendido por este caso tras presentarse a estrados judiciales, donde posteriormente se determinó su detención preventiva en la cárcel de San Pedro.

“En lo personal no corresponde calificar sobre la decisión de la justicia, si es correcta o no, pero en lo personal me niego a compartir este espacio de debate democrático con una persona en la cual aun pesa estas denuncias de maltrato”, expresó Cornejo. Posteriormente, el Concejo definió suspender su sesión y no se definió si Condori retorna o no a su curul legislativo, aunque se indicó que él todavía debe resolver este asunto en la justicia.

Posteriormente a esto, el concejal en cuestión brindó una conferencia de prensa en la que defendió su inocencia y dijo que insistirá en los siguientes días en retornar a su puesto de trabajo. En la oportunidad, al ser consultado sobre su pareja y el estado de sus hijos, se puso a llorar y pidió a la prensa respetar a su familia.

“Yo les pido ya no metan a mi familia, respeten a mis hijos, porque cada uno de ustedes también tiene hijos, no metan más a los hijos”, pidió el concejal.

La abogada de la pareja de Condori, Cecilia Rocabado, denunció que no fueron notificadas de manera oficial sobre su liberación, por lo que presentarán un recurso para revertir el sobreseimiento.

“Se ha presentado el incidente de nulidad de notificación para que la señora tenga derecho a impugnar esa resolución, que consideramos totalmente injusta y nefasta, porque la fiscal no consideró el informe psicológico del IDIF”, informó a Página Siete.

Página Siete Digital / La Paz