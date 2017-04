Sampaoli será presentado con Argentina el 22 de mayo

El técnico sevillista siempre dejó la puerta abierta: “¿Si un jugador puede irse con su cláusula por qué no un entrenador?”. Ya tiene elegido hasta el cuerpo técnico.

El entrenador del Sevilla ya no oculta que es el candidato elegido por la AFA para reemplazar al patón Bauza. Y será anunciado a fines de mayo cuando asuma la liga. Mientras se mantiene abocado a la clasificación del equipo a Champions empezó a confeccionar el borrador con los nombres para su idea en la Selección Argentina.

Pepe Castro, presidente del Sevilla, ya esta al corriente que su entrenador se marchará con la Selección Argentina. Se lo comunicó su amigo, Daniel Angelici,presidente de Boca. Y Jorge Sampaoli ya no oculta que es el futuro técnico de la celeste y blanca aunque su discurso suene por momentos enigmático: “Sé que hay un interés y sé que se dice que soy el elegido, pero tendrán que esperar los tiempos que correspondan para no dañar a nadie. Hacerlo ahora sería dañar al Sevilla”, aceptó. Y deslizó: “Si un jugador puede irse por la cláusula, ¿por qué no puede hacerlo un entrenador?”, manifestó ayer en rueda de prensa.

Pero mientras se encuentra abocado a la clasificación para Champions League, cada día destina un poco de su tiempo para darle forma al proyecto con el cual desembarcará en la Albiceleste.

Claudio Tapia, presidente de la AFA le manifestó en comunicación telefónica que lo dejarían trabajar tranquilo hasta el final de la temporada. Sin embargo, el entrenador cabildease sabe que tendrá poco tiempo entre el 22 de mayo, el día que será anunciado como entrenador, a la primera convocatoria que deberá realizar para los partidos amistosos frente a Brasil en Melbourne, el 6 d junio, y frente a Singapur el 13 de junio en ese país.

Y aunque el entrenador desmintió la reunión de su abogado con el presidente de la AFA, Claudio Tapia en Barcelona, en contraposición empieza a diagramar el proyecto con el que desembarcará en la Albiceleste. Para ello es frecuente el diálogo entre su preparador físico Jorge Desio, y el hermano de este, Hermes, quien trabaja en Estudiantes La Plata como coordinador de divisiones juveniles, y se sumará a las Selecciones Argentinas junto al presidente de la entidad planees, Juan Sebastián Verón.

La renovación de futbolistas

Será un punto importante de su gestión ya que hay jugadores que han cumplido un ciclo. Algunos históricos como Ezequiel Lavezzi podrían perder su lugar. En su caso, como en el de Carlos Tévez, Sampaoli considera que la Liga China es poco competitiva para un jugador de selección nacional, y optaría por otros nombres.

El entrenador no tiene dudas acerca de la necesidad de convocar a Mauro Icardi, e incluso evalúa la posibilidad de citarlo para la gira de amistosos de junio. Cabe destacar que a esa gira llevaría mayoría de suplentes y futbolistas del ámbito local teniendo en cuenta también que figuras como Gonzalo Higuaín y Paulo Dybalapodrían disputar la final de la Champions y que los futbolistas que se desempeñan en Europa estarán de vacaciones. Por contrato, la AFA debe garantizar la presencia de Lionel Messi si quiere cobrar el cachet completo.

Javier Mascherano pasaría a desempeñarse en la defensa, como lo hace habitualmente en Barcelona. Barcelona. Los futbolistas Gonzalo Higuaín, Ángel Di María y Éver Banega son de su gusto y continuarán. Y Paulo Dybala jugará de titular para asociarse con Lionel Messi. En el arco, Sampaoli podría darle la titularidad a Nahuel Guzmán por su gran ductilidad en los pies para salir jugando, y relegaría al banco a Sergio Romero. El entrenador imagina un sistema 3-3-1-3 con mucha movilidad.

El cuerpo técnico

Será diferente al que lo acompaña en su ciclo en Sevilla. Ya no estará junto a Juanma Lillo e intenta seducir a Gabriel Milito para que se convierta en su mano derecha. El ex entrenador de Independiente no está convencido de sumarse al proyecto, pero seguirán conversando.

Del cuerpo técnico actual, a Sampaoli lo acompañarán su circulo más cercano Matías Manna, Lionel Scaloni (asistentes), Jorge Desio (preparador físico) y Martín Tocalli (entrenador de arqueros). Hoy se producirá una conversación para que Pablo Aimar también se sume al cuerpo técnico. A favor del ex jugador de River, quien está completando el curso de entrenador, y no irÁ con Coudet a Tijuana, es la admiración que siente por Lionel Messi, ya que era su ídolo de la infancia.

En la cabeza de Sebastian Verón, el nuevo Secretario de Selecciones Nacionales es que exista una idea madre de la cual se nutran todas las divisiones de la selección argentina y que haya una continuidad de trabajo entre las juveniles y la mayor, como hubo en el ciclo de Marcelo Bielsa en la absoluta y con José Pekerman y Tocalli en las divisiones menores. Sampaoli no se involucrará en las juveniles, pero si armará un equipo de categoría 99´ que trabaje de manera estable con la selección mayor; algo que realizó Marcelo Bielsa en su etapa al frente de la celeste y blanca.

La Clasificación a Rusia el primer objetivo

La Selección Argentina tendrá que definir la clasificación a Rusia sin Lionel Messi, quien hasta el momento estará ausente por sanción los próximos tres partidos de eliminatorias. El entrenador piensa en un equipo sin el diez argentino y con la presencia de futbolistas de Europa, aunque se sumaría algunos del ámbito local para enfrentar a Uruguay el 31 de agosto en Montevideo, y a Venezuela el 4 de septiembre en Buenos Aires.

La Selección, una bandera del fútbol argentino

Para Sampaoli hay que recuperar el espíritu de grupo y el sentimiento nacional en la Selección. El pretende que se recupere el vinculo entre los jugadores y la gente. Pretende que la selección se convierta en una bandera para los hinchas del fútbol argentino. Cree que recomponer ese vinculo debe ser uno d los pilares de su gestión.

Fuente: http://futbol.as.com